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Военная операция на Украине ,  
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Посольство заявило о работе по увольнению граждан Индии из армии России

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Военная операция на Украине
Моди просил Путина досрочно уволить индийцев из армии России после данных о том, что почти 20 граждан страны попали в зону военной операции после «вербовки», некоторые погибли
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия и Индия работают над увольнением индийских граждан, служащих в российской армии, говорится в заявлении российского посольства в Нью-Дели, передает ТАСС.

«Соответствующие ведомства обеих стран тесно координируют работу по скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России. Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме», — заявили в дипмиссии.

Там добавили, что с апреля 2024 года прием граждан некоторых иностранных государств, включая Индию, на службу в российской армии прекращен.

Посольство подчеркивает, что российские власти никогда не участвовали «ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по привлечению граждан Индии на военную службу в России».

Дипмиссия выразила соболезнования по поводу гибели в зоне военной операции на Украине индийцев, служивших в российской армии.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

9 июля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил его досрочно уволить из российской армии индийских граждан, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу». Первый замглавы МИДа Индии Винай Кватра рассказал, что Москва обещала сделать это. По его словам, всего службу проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять на тот момент уже вернулись домой.

Индийский телеканал NDTV сообщал, что после вербовки агентами, которые обещали высокооплачиваемую работу, почти два десятка индийцев попали в зону военной операции на Украине, двое там погибли.

В марте Центральное бюро расследований (CBI) Индии заявило о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы, а впоследствии эти люди оказывались в зоне военных действий на Украине. По крайней мере двум индийцам пообещали должности «помощников» в российской армии; в бюро, ссылаясь на семьи этих двух мужчин, сообщили, что они погибли.

Сотрудники индийских спецслужб провели обыски в ряде городов, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи, задержали нескольких подозреваемых и изъяли 50 млн рупий ($605 тыс.) наличными.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Индия российская армия увольнение
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