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Военная операция на Украине ,  
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Моди попросил Путина уволить служащих в российской армии индийцев

МИД Индии: Моди попросил Путина уволить служащих в армии России индийцев
Сюжет
Военная операция на Украине
NDTV ранее сообщил, что почти два десятка граждан Индии попали в зону боевых действий на Украине после «вербовки», некоторые из них погибли. МИД Индии сообщил, что Моди поднял этот вопрос на встрече с Путиным
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего визита в Москву обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину досрочно уволить индийских граждан из российский армии, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу», сообщил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра, передает корреспондент РБК.

«Премьер-министр [Моди] решительно поддержал этот вопрос. Российская сторона пообещала досрочно уволить всех граждан Индии, проходящих службу в российской армии», — сказал заместитель министра.

По его словам, всего службу проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.

Ранее о том, что решение об увольнении индийских граждан из армии России было принято по итогам переговоров Путина и Моди, сообщал индийский NDTV со ссылкой на источники. По данным телеканала, почти два десятка граждан Индии попали в зону боевых действий после вербовки агентами, которые обещали им высокооплачиваемую работу. На Украине погибли по меньшей мере двое индийцев, отмечает NDTV.

«Мы эту тему никак не комментируем», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Кремль сообщил о «новых идеях» по миру на Украине после визита Моди
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Нарендра Моди

В марте Центральное бюро расследований (CBI) Индии заявило о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы, а впоследствии эти люди оказывались в зоне военных действий на Украине. Сотрудники спецслужб провели обыски в ряде городов, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи, задержали нескольких подозреваемых и изъяли 50 млн рупий ($605 тыс.) наличными.

По данным CBI, вербовщики действовали в нескольких штатах Индии, они находили подходящих молодых людей с помощью «местных агентов» и соцсетей. Некоторым предлагали помощь с поступлением в частные вузы в России и с бесплатным продлением визы. По крайней мере двум индийцам пообещали должности «помощников» в российской армии; в бюро, ссылаясь на семьи этих двух мужчин, сообщили, что они погибли.

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Индия Военная операция на Украине Нарендра Моди Россия Минобороны
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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