 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Индии сообщил об увольнении 85 своих граждан из российской армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Индии сообщил, что из российской армии уволены как минимум 85 граждан страны, на службе остаются еще 20. Моди в июле договорился с Путиным о досрочном увольнении индийцев

По меньшей мере 85 граждан Индии были уволены из российской армии, еще 20 человек остаются на службе, заявил глава индийского МИДа Викрам Мисри на пресс-конференции, передает Prabhasakshi.

Министром иностранных дел Индии является Субраманьям Джайшанкар, Мисри является административным главой МИДа и советником министра.

По его словам, предпринимаются усилия для скорейшего увольнения оставшихся на службе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите БРИКС в Казани и встретится с президентом России Владимиром Путиным. В июле Моди обсудил с Путиным вопрос досрочного увольнения индийцев, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу». В индийском МИДе тогда уточнили, что Москва согласилась, а в российской армии службу к тому моменту проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.

МИД Индии опроверг сообщения об отправке оружия на Украину
Политика
Фото:mrinalpal / Fotodom / Shutterstock

Весной индийские власти сообщили о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы, а впоследствии у них отбирали паспорта, и эти люди оказывались в зоне военных действий на Украине. Как уточняет NDTV, в такой ситуации оказались около 100 граждан Индии и не менее четырех из них погибли.

В мае в Индии были арестованы четверо вербовщиков, в том числе ключевой участник схемы Ниджил Джоби Бенсам из штата Тамилнад, который работал в России переводчиком.

Российская сторона подчеркивает, что не участвовала в каких-либо мошеннических схемах для набора индийцев. В дипмиссии отмечали, что стороны тесно координируют работу по «скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России». «Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме», — заверили в российском посольстве в Индии.

Вербовщики набирали мужчин из Индии через интернет, в том числе видеохостинг YouTube. Как писала The Guardian, работу в качестве «военных помощников» активно рекламировал индийский рекрутер Фейсал Хан на канале Baba Vlogs с 300 тыс. подписчиков.

Трамп угрожал Путину ударить по Москве

Залужный допустил уступку России территорий

Трамп может стать президентом, проиграв выборы

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика

Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Нарендра Моди Владимир Путин Индия Минобороны российская армия Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото

Нарендра Моди

политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Индия сообщила об увольнении 45 своих граждан из российской армии
Политика
Индия объяснила отказ от подписи итогового коммюнике саммита по Украине
Политика
МИД Индии опроверг сообщения об отправке оружия на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Гимназисты подарили Путину и президенту ОАЭ плюшевых медвежатПолитика, 17:40
В мэрии оценили экономический и культурный эффект проекта «Лето в Москве»Город, 17:34
МИД Индии сообщил об увольнении 85 своих граждан из российской армииПолитика, 17:30
Росздравнадзор не увидел дефицита медизделий для питания через трубкуОбщество, 17:23
На севере Москвы рухнул башенный кранОбщество, 17:20
«Ребенком» в маске кошки квадробера оказалась 21-летняя девушкаОбщество, 17:14
Гладков сообщил о еще трех раненых жителях Белгородской областиПолитика, 17:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Курской области арестовали двух солдат ВСУПолитика, 17:03
Бритни Спирс объявила, что вышла замуж за себяLife, 17:01
В России не стало мегаполисов с новым жильем дешевле ₽100 тыс. за 1 кв. мНедвижимость, 17:00
Глава Пентагона подтвердил Зеленскому выделение пакета помощи на $400 млнПолитика, 16:58
Кадры с бросившей ребенка в аэропорту в Турции россиянкойОбщество, 16:56
Politico узнало, какой сферы коснется 15-й пакет санкций ЕС против РоссииПолитика, 16:53
Эксперты поднимут актуальные вопросы сервиса и эксплуатации IT-системОтрасли, 16:51