МИД Индии сообщил об увольнении 85 своих граждан из российской армии

Глава МИД Индии сообщил, что из российской армии уволены как минимум 85 граждан страны, на службе остаются еще 20. Моди в июле договорился с Путиным о досрочном увольнении индийцев

По меньшей мере 85 граждан Индии были уволены из российской армии, еще 20 человек остаются на службе, заявил глава индийского МИДа Викрам Мисри на пресс-конференции, передает Prabhasakshi.

Министром иностранных дел Индии является Субраманьям Джайшанкар, Мисри является административным главой МИДа и советником министра.

По его словам, предпринимаются усилия для скорейшего увольнения оставшихся на службе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите БРИКС в Казани и встретится с президентом России Владимиром Путиным. В июле Моди обсудил с Путиным вопрос досрочного увольнения индийцев, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу». В индийском МИДе тогда уточнили, что Москва согласилась, а в российской армии службу к тому моменту проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.

Весной индийские власти сообщили о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы, а впоследствии у них отбирали паспорта, и эти люди оказывались в зоне военных действий на Украине. Как уточняет NDTV, в такой ситуации оказались около 100 граждан Индии и не менее четырех из них погибли.

В мае в Индии были арестованы четверо вербовщиков, в том числе ключевой участник схемы Ниджил Джоби Бенсам из штата Тамилнад, который работал в России переводчиком.

Российская сторона подчеркивает, что не участвовала в каких-либо мошеннических схемах для набора индийцев. В дипмиссии отмечали, что стороны тесно координируют работу по «скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России». «Все договорные обязательства и причитающиеся компенсационные выплаты будут выполнены в полном объеме», — заверили в российском посольстве в Индии.

Вербовщики набирали мужчин из Индии через интернет, в том числе видеохостинг YouTube. Как писала The Guardian, работу в качестве «военных помощников» активно рекламировал индийский рекрутер Фейсал Хан на канале Baba Vlogs с 300 тыс. подписчиков.