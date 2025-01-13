Reuters рассказал о последствиях новых санкций США для Китая и Индии

Reuters: санкции США против нефти из России ограничат поставки в КНР и Индию

Эти страны будут вынуждены получать больше нефти с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что приведет к росту цен и стоимости фрахта. Россия будет искать варианты для минимизации последствий санкций, заявили в Кремле

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Ужесточение санкций США против нефтяного сектора ограничит поставки российской нефти в Китай и Индию, в итоге нефтеперерабатывающие заводы в этих странах будут вынуждены получать больше нефти с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что приведет к росту цен и стоимости фрахта, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков.

«Эти санкции значительно сократят флот судов, доступных для транспортировки нефти из России в краткосрочной перспективе, что приведет к росту ставок фрахта», — считает аналитик Kpler Мэтт Райт.

По словам источников агентства, новые санкции подтолкнут Китай и Индию искать поставки с Ближнего Востока, из Африки и Америки. Спотовые цены на ближневосточную, африканскую и бразильскую нефть уже выросли в последние месяцы на фоне растущего спроса со стороны Китая и Индии, поскольку поставки российской и иранской нефти сократились и стали дороже, сказали они.

«У нас нет другого выбора, кроме как закупать ближневосточную нефть. Возможно, нам придется также закупать американскую нефть», — отметил представитель индийской нефтеперерабатывающей компании.

На фоне санкций против танкеров, перевозящих иранскую нефть, Китаю, основному покупателю этой нефти, также придется перейти на ближневосточное сырье и, скорее всего, увеличить отбор нефти из канадского нефтепровода Trans Mountain (TMX), считает аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингириан. Восточная провинция Шаньдун уже закрыла порты для находящихся под санкциями нефтяных танкеров.

За 11 месяцев 2024 года импорт российской нефти в Индию вырос на 4,5% в годовом исчислении, до 1,764 млн баррелей в сутки, или 36% от общего объема импорта Индии. Импорт Китая, включая поставки по трубопроводам, за тот же период вырос на 2%, до 2,159 млн баррелей в сутки, или 20% от общего объема импорта страны, отмечает Reuters.

10 января США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также против их дочерних компаний.

Под них попали также структура «Роснефти» — «Роснефтефлот» — и более 180 судов (помимо нефтетанкеров, это и ледокол, и суда снабжения, и несколько СПГ-танкеров), которые Вашингтон считает «частью теневого флота» для перевозки нефти. Кроме того, ограничения коснулись «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования», которые занимаются страхованием морских перевозок. В Белом доме назвали санкции самыми значительными из когда-либо введенных против российского энергетического сектора.

В «Газпром нефти» в ответ на ограничения заявили, что в течение последних лет компания «последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. По его словам, Россия будет изыскивать варианты для минимизации последствий санкций.