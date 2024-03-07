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Военная операция на Украине ,  
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Hindu сообщил о гибели участвовавшего в военной операции гражданина Индии

Сюжет
Военная операция на Украине
Посольство Индии в России сообщило о гибели своего гражданина, не уточнив обстоятельства смерти. Его семья рассказала, что он участвовал в военной операции на Украине
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Индийский гражданин Шри Мохаммед Асфан трагически погиб, его останки будут перевезены на родину, сообщило в Twitter посольство Индии в России. Дипмиссия не уточнила обстоятельства и дату гибели индийца, отметив, что находится в контакте с родственниками и российскими властями.

Асфану было 30 лет, мужчина приехал в Россию в декабре 2023-го для работы «помощником», сообщает Statesman. Как пишет Hindu, он участвовал в военной операции на Украине. Брат погибшего Имран рассказал изданию, что Асфан опирался на приглашение YouTube-блогера Baba Vlogs, но только позднее понял, что речь идет об участии в боях, посредник заверял его, что воевать не придется.

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МИД Индии сообщал, что после обращения к российским властями несколько индийцев были досрочно уволены из российской армии. «Насколько мы понимаем, около 20 человек [из Индии] отправились туда работать в качестве вспомогательного персонала или помощников в российской армии», — заявил в конце февраля представитель ведомства Рандхир Джайсвал. Он напомнил, что индийские власти советуют своим гражданам избегать зоны боевых действий.

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Индия Украина Военная операция на Украине Россия
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