Hindu сообщил о гибели участвовавшего в военной операции гражданина Индии
Индийский гражданин Шри Мохаммед Асфан трагически погиб, его останки будут перевезены на родину, сообщило в Twitter посольство Индии в России. Дипмиссия не уточнила обстоятельства и дату гибели индийца, отметив, что находится в контакте с родственниками и российскими властями.
Асфану было 30 лет, мужчина приехал в Россию в декабре 2023-го для работы «помощником», сообщает Statesman. Как пишет Hindu, он участвовал в военной операции на Украине. Брат погибшего Имран рассказал изданию, что Асфан опирался на приглашение YouTube-блогера Baba Vlogs, но только позднее понял, что речь идет об участии в боях, посредник заверял его, что воевать не придется.
МИД Индии сообщал, что после обращения к российским властями несколько индийцев были досрочно уволены из российской армии. «Насколько мы понимаем, около 20 человек [из Индии] отправились туда работать в качестве вспомогательного персонала или помощников в российской армии», — заявил в конце февраля представитель ведомства Рандхир Джайсвал. Он напомнил, что индийские власти советуют своим гражданам избегать зоны боевых действий.
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