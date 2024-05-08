В Индии арестовали четверых вербовщиков в зону конфликта на Украине

Группа рекрутеров граждан Индии, отправлявших их служить в зону военной операции на Украине, была раскрыта в начале марта. Сейчас задержаны четверо ее участников, индийское следствие разыскивает других фигурантов

Фото: Saqib Majeed / Keystone Press Agency / Global Look Press

Оперативники индийского Центрального бюро расследований (CBI) задержали четырех человек, которые вербовали местных жителей на службу в зону военной операции на Украине, обещая им «прибыльную работу за рубежом». Об этом CBI сообщила в социальной сети X.

По данным следствия, злоумышленники заманивали граждан Индии через соцсети и своих местных агентов «на высокооплачиваемую работу в России». Согласившихся обучали военному ремеслу и против желания отправляли в зону конфликта.

Одним из ключевых участников схемы был гражданин Индии Ниджил Джоби Бенсам из штата Тамилнад, который работал в России переводчиком. Его и проживающего в штате Мумбаи индийца Энтони Майкла Элангована, оформлявшего визы и билеты в Россию, задержали и арестовали в конце апреля.

7 мая оперативники задержали еще двух вербовщиков в штате Керала — Аруна Норберта и Йесудаса Прияна, основных рекрутеров сети, по версии следствия. Расследование в отношении других фигурантов продолжается, добавили в бюро.

По данным CBI, вербовщики действовали в нескольких штатах Индии, они находили подходящих молодых людей, некоторым предлагали помощь с поступлением в частные вузы в России и с бесплатным продлением визы. По крайней мере двум индийцам пообещали должности «помощников» в российской армии; в бюро, ссылаясь на семьи этих двух мужчин, сообщили, что они погибли.

В марте издание Hindu сообщило о гибели Мохаммеда Асфана, который, по словам родственников, приехал в Россию по приглашению YouTube-блогера Baba Vlogs. Посольство Индии подтвердило смерть Асфана, не уточнив обстоятельств. В целом, по данным CBI, несколько индийских граждан, ставших жертвами мошенников, получили тяжелые ранения в зоне военной операции.

Ранее МИД Индии сообщал, что после обращения к российским властям несколько индийцев были досрочно уволены из армии.