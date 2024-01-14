Хуситы заявили об ударе США и Великобритании на западе Йемена

Хуситы заявили об ударе США и Британии на западе Йемена

США и Великобритания начали наносить удары по Йемену в ответ на нападения хуситов на корабли в Красном море. Москва назвала атаку нелегитимной, обвинив Вашингтон в нарушении резолюции Совбеза ООН

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США и Великобритания возобновили удары по портовому городу Ходейда, который контролируется хуситами, на западе Йемена, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой сообщение группировки.

Sky News Arabia сообщает со ссылкой на йеменские источники, что позиция хуситов подвергалась бомбардировке в районе Аль-Лахия, к северу от Ходейды. В ударах по объекту хуситы обвиняют американские и британские силы, сообщает телеканал.

США и Великобритания начали наносить удары по хуситским повстанцам в Йемене в середине января, после того как группировка проигнорировала ультиматум о прекращении нападений на корабли, следующие через Красное море. Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет, заявляли в американском командовании.

Хуситы заявляли, что целями атак группировки были только связанные с Израилем корабли. Нападения они называли ответом на действия израильских военных в секторе Газа. Ведущие судоходные компании, включая мирового лидера в сфере контейнерных перевозок Maersk, приостановили перевозки по Красному морю на фоне атак группировки. После ударов США и Британии хуситы обещали продолжить нападения на суда и пригрозили атаками на американские и британские базы на Ближнем Востоке.

Россия осудила удары США и Британии по Йемену. «С точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН своими действиями, отмечал российский постпред в ООН Василий Небензя. Документ содержал призыв уважать международные права на свободное судоходство и осуждение атак йеменских хуситов на коммерческие суда. Резолюцию приняли 10 января, Москва воздержалась при голосовании.

Удары западных сил по объектам хуситов снизили их наступательный потенциал не более чем на 30%, писала The New York Times cо ссылкой на источники в администрации президента США. Группировка, по данным издания, сохраняет значительный военный потенциал, в том числе возможности атак ракетами и беспилотниками. Официально Вашингтон заявлял, что после ударов пока не намерен отправлять в регион дополнительные войска.