NYT узнала, что удары США снизили военный потенциал хуситов на 20-30%

США и их союзники продолжают атаковать позиции хуситов с 12 января. По данным NYT, удары достигали целей в 90% случаев, однако уничтожить удалось лишь 20-30% от наступательного потенциала повстанцев

Фото: US Central Command / Reuters

Удары западной коалиции во главе с США по объектам йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» снизили их наступательный потенциал не более чем на 30%, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным NYT, в результате авиаударов были повреждены или уничтожены до 90% целей, однако хуситы все еще сохраняют значительный военный потенциал — около 70% своих возможностей атаковать ракетами и беспилотниками корабли в Красном море.

Как отмечает газета, сохранение боеспособности хуситов представляет «серьезные проблемы» для президента США Джо Байдена и его союзников, поскольку вскоре могут последовать ответные меры со стороны повстанцев. При этом, по словам одного из собеседников издания, нерешительность со скорым ответом может свидетельствовать о том, что мнения хуситов относительно возможной реакции разделились.

Источники NYT также указали, что обнаружение целей хуситов оказалось более сложной задачей, чем ожидалось. По их словам, американские и другие западные спецслужбы в последние годы не тратили значительного времени и ресурсов на сбор данных о местонахождении ПВО хуситов, их командных центров, складов боеприпасов, а также объектов по хранению и производству беспилотников и ракет.

В ночь на 12 января авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли первые удары по военным объектам хуситов в Йемене, они стали ответом на атаки на торговые суда в Красном море. По данным Центрального командования США, было поражено более 60 объектов, включая радары, системы ПВО, склады и стартовые позиции беспилотников и ракет; при ударах задействовали свыше 100 высокоточных ракет.

О новых ударах западной коалиции по позициям хуситов арабские СМИ сообщили в ночь на 13 января, а также вечером в тот же день.

Хуситы, несмотря на удары, пообещали продолжить атаковать суда (они утверждают, что их целями являются только израильские корабли) и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся.

Россия, Турция и Иран осудили атаку. В Кремле назвали ее нелегитимной. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон и Лондон в нарушении резолюции Совбеза ООН, принятой 10 января.