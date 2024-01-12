Какие последствия могут иметь удары США и Британии по Йемену В Вашингтоне опасаются разрастания войны в Газе на весь Ближний Восток

В ночь на 12 января США совместно с Великобританией нанесли удары по 16 объектам хуситов в Йемене. Страны региона и эксперты предупреждают о рисках дальнейшей эскалации и разрастания войны в Газе на весь Ближний Восток

Фото: US Central Command via X / Reuters

По каким целям были нанесены удары

Первые удары по позициям повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене были нанесены 12 января около 2:30 по местному времени (совпадает с московским). Взрывы прогремели в йеменской столице Сане и в нескольких других городах — Ходейде, Сааде, Дхамаре и Таизе. Центральное командование США сообщило, что американские и британские военные в общей сложности поразили свыше 60 объектов, включая радары, системы ПВО, склады и стартовые позиции беспилотников и ракет. США заявили, что применили свыше 100 высокоточных ракет, в том числе для того, чтобы минимизировать сопутствующий ущерб среди гражданского населения.

В операции были задействованы истребители ВВС США и самолеты, базирующиеся на атомном авианосце USS Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр»); с эсминцев и атомной подводной лодки класса «Огайо» USS Florida («Флорида») были выпущены крылатые ракеты «Томагавк».

Британия задействовала четыре истребителя «Тайфун» королевских ВВС, оснащенных управляемыми бомбами Paveway IV.

Хуситы сообщили, что в результате авиаударов погибли пять повстанцев, еще шестеро ранены.

В заявлении, опубликованном Белым домом, президент США Джо Байден назвал ночные удары по Йемену самообороной. По его словам, свыше 50 стран пострадали из-за атак хуситов в Красном море, экипажи судов из более чем 20 стран находились под угрозой или были взяты в заложники, 2 тыс. судов вынужденно изменили маршруты.

Как Вашингтон и Лондон пришли к решению об ударах

По подсчетам американских чиновников, с 19 ноября «Ансар Аллах» совершило 27 нападений на военные корабли и коммерческие суда, следующие через Красное море, в ответ на операцию Израиля в секторе Газа и ее поддержку рядом западных стран. Высокопоставленные американские чиновники заявляли, что атаки осуществлялись при технологической и разведывательной поддержке Ирана.

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Администрация США на протяжении нескольких недель рассматривала возможность применения в ответ военной силы, но опасалась, что подобный шаг еще больше втянет США в кризис на Ближнем Востоке и навредит мирному процессу в Йемене, отмечает Axios. Поэтому Вашингтон первоначально сосредоточил свои усилия на создании международной коалиции для проведения против хуситов операции Prosperity Guardian («Страж процветания»). Однако атака повстанцев на американские суда в Красном море 9 января, во время которой повстанцы применили 18 беспилотников, две крылатые ракеты и одну баллистическую ракету, стала для Байдена последней каплей.

«Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — пообещал американский президент.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также указал на оборонительный характер ночной операции, которую он охарактеризовал как «ограниченную, необходимую и соразмерную» действиям йеменских повстанцев в регионе. «Королевский флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции «Страж процветания» для сдерживания дальнейшей агрессии хуситов, и мы настоятельно призываем их прекратить свои нападения и предпринять шаги по деэскалации», — сказал британский лидер.

Глава Пентагона Ллойд Остин, со 2 января находящийся в больнице из-за осложнений после операции в связи с раком простаты, опубликовал письменное заявление, в котором пригрозил хуситам еще большим уроном, если они продолжат атаки в Красном море. The Washington Post отмечает, что ночные удары по Йемену стали по меньшей мере третьей по счету значительной военной акцией США с тех пор, как Остин был госпитализирован.

Сейчас в Вашингтоне ожидают ответных действий со стороны хуситов и будут готовы нанести новые удары по позициям йеменских повстанцев, если потребуется, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. По подсчетам американского Совета по международным делам, с 2002 года США нанесли порядка 400 ударов по территории Йемена. Вместе с тем младший министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон в ближайшее время не планирует никаких дополнительных военных акций в Йемене.

В среду, 10 января, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с адресованным хуситам требованием прекратить атаки на торговые суда в Красном море. Документ поддержали 11 стран, еще четыре — Алжир, Китай, Мозамбик и Россия — воздержались.

Как на удары отреагировали в США и других странах

Вскоре после ударов по Йемену в Нью-Йорке и Вашингтоне прошли акции протеста, в которых приняли участие несколько десятков человек. Администрация Байдена также подверглась критике внутри собственной партии: сразу несколько конгрессменов-демократов публично осудили действия президента и назвали их противоречащими Конституции США.

«Президент должен обратиться к конгрессу, прежде чем наносить удар по хуситам в Йемене и втягивать нас в еще один конфликт на Ближнем Востоке. Это ст. 1 Конституции. Я буду отстаивать ее независимо от того, кто находится в Белом доме — демократ или республиканец», — написал в соцсети X (бывший Twitter) член палаты представителей от штата Калифорния Ро Ханна. Его сообщение репостнула конгрессвумен сомалийского происхождения Ильхан Омар. Кроме того, действия американского правительства раскритиковали конгрессмены-демократы Прамила Джаяпал, Рашида Тлайб, Кори Буш и Марк Покан, а также республиканцы Майк Ли, Томас Масси и Чип Рой, отмечает издание Politico.

При этом некоторые члены Республиканской партии, напротив, приветствовали удары по Йемену. «Иран и его прокси должны понять, что мы не потерпим повторные нападения на американские войска и создание препятствий для судоходства по важнейшим морским путям», — заявила сенатор от Мэна Сьюзен Коллинз. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл также одобрил операцию против хуситов, но при этом назвал решение администрации Байдена применить силу против боевиков «запоздалым».

Международная реакция на англо-американские удары Согласно заявлению Белого дома, удары по хуситам были осуществлены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов; голландский премьер-министр Марк Рютте отдельно подчеркнул, что действия США и Великобритании представляют собой реализацию права на самооборону.

Международная коалиция, куда помимо упомянутых стран также входят Дания, Германия, Новая Зеландия и Южная Корея, выпустила совместное заявление, в котором подчеркнула свою решимость «защищать жизни людей и обеспечивать свободный товарооборот на одном из самых важных водных путей в мире».

МИД Саудовской Аравии призвал стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации, но подчеркнул важность поддержания безопасности и свободы судоходства в Красном море.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин также призвала все стороны к спокойствию и сдержанности, «чтобы не допустить разрастания конфликта».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары США и Великобритании по Йемену извращением резолюций СБ ООН и полным пренебрежением международным правом. Москва также запросила на 12 января проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН.

Официальный представитель иранского МИДа Насер Канани Чафи обвинил Вашингтон и Лондон в нарушении суверенитета и территориальной целостности Йемена и предупредил о дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.

Ливанское шиитское движение «Хезболла», поддерживаемое Ираном, заявило, что удары по Йемену «вновь подтверждают, что США являются полноправным соучастником в трагедиях и массовых убийствах, совершаемых сионистским врагом в Газе и регионе».

Как операция США и Великобритании повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке

Поражение более 60 целей и массовое задействование ракет при ударах по Йемену свидетельствуют о довольно серьезном масштабе операции, сказал РБК профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн. По его мнению, авиаудары ослабят военный потенциал хуситов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. «Однако не следует недооценивать стойкость хуситов и возможность того, что они смогут восстановиться или найти альтернативные средства для продолжения своей деятельности», — предупредил политолог.

Лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси уже пообещал не оставит американские удары без ответа, который, по его словам, будет превосходить атаку 9 января. «Мы полны еще большей решимости наносить удары по кораблям, связанным с Израилем, и мы не отступим от этой цели», — заявил аль-Хуси в видеообращении, которое цитирует телеканал Al Jazeera.

Ашок Суэйн отмечает, что американские и британские удары могут привести к дальнейшему росту напряженности на Ближнем Востоке, и так находящемся на пороге крупномасштабного конфликта из-за войны Израиля и ХАМАС. «Риск эскалации будет особенно велик, если Иран воспримет эти удары как прямую угрозу своим интересам или своим союзникам в Йемене», — добавил он. Подобное развитие событий, по его словам, создаст серьезную угрозу не только для национальных интересов Соединенных Штатов, но и их союзников на Ближнем Востоке. Подобные опасения перед ударами по Йемену высказывали и сами американские чиновники, пишет Politico.

Программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров, впрочем, призвал не переоценивать риски перерастания американо-британской операции в большую войну в регионе с участием Ирана. Эксперт напомнил, что «Ансар Аллах» — негосударственный актор, как и ХАМАС. Когда израильская армия начала операцию в секторе Газа, Тегеран, вопреки многим ожиданиям, проявил прагматизм и не вступил в конфликт на стороне палестинского движения, и в нынешней ситуации, вероятно, поступит так же. «Но я бы не исключал, что близкие к Ирану силы, например шиитское ополчение в Ираке, станут чаще атаковать американские объекты», — допустил он также в беседе с РБК.

Вместе с тем ночные удары «Ансар Аллах» могут осложнить отношения США с их ключевыми партнерами в регионе — Саудовской Аравией и ОАЭ, которые в 2015 году сформировали коалицию для борьбы с йеменскими повстанцами. Хотя во время острой фазы конфликта эти арабские государства неоднократно просили Вашингтон о помощи в борьбе с хуситами, в последнее время обстановка в Йемене заметно стабилизировалась: хотя формально срок действия перемирия между йеменской группировкой и арабской коалицией, заключенного в апреле 2022 года при посредничестве ООН, истек, на деле оно продолжало соблюдаться обеими сторонами. «Саудовская Аравия и ОАЭ не хотели бы присутствия лишних внешних игроков в урегулировании ситуации в Йемене и заинтересованы в том, чтобы самостоятельно договориться с хуситами. С этой точки зрения они не очень рады случившемуся, потому что это усугубляет ситуацию в сфере безопасности во всем регионе, хотя и некритично», — резюмировал Бочаров.