США исключили отправку дополнительных войск после ударов по хуситам

США и Британия «добились хороших результатов» при ударах по объектам хуситов в Йемене, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

Фото: CENTCOM / X (ранее — Twitter)

США после совместных с Великобританией ударов по объектам хуситов в Йемене пока не планируют отправлять дополнительные войска в регион, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в интервью CNN, его слова приводит Reuters.

Он отметил, что Вашингтон и Лондон «добились хороших результатов». По его словам, Соединенные Штаты продолжат следить за развитием ситуации и «принимать необходимые меры».

Глава Пентагона Ллойд Остин, который сейчас находится в больнице, за последние два дня дважды разговаривал с президентом Джо Байденом и «активно участвовал в наблюдении и руководстве этими ударами», отметил Райдер.

Авиация и боевые корабли США и Британии в ночь на 12 января нанесли удары по военным объектам хуситов в ответ на атаки на торговые суда в Красном море. По данным американского Центрального командования, было поражено в общей сложности более 60 объектов, включая радары, системы ПВО, склады и стартовые позиции беспилотников и ракет. В Вашингтоне заявили, что применили свыше 100 высокоточных ракет, в том числе для того, чтобы минимизировать сопутствующий ущерб среди гражданского населения. Президент Джо Байден назвал удары по Йемену самообороной, отметив, что более 50 стран пострадали из-за атак хуситов на суда в Красном море.

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Хуситы утверждают, что атаки были направлены на израильские суда и не угрожали мировому судоходству, и пообещали продолжить их, несмотря на «неоправданную агрессию» со стороны США и Британии. Представитель руководства группировки Абдулла бен Амер пригрозил нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся. Хуситы после ударов начали массовый запуск ракет класса «земля — земля», сообщал Al Mayadeen.

МИД Ирана назвал действия США и их союзников «произволом» и «нарушением суверенитета и территориальной целостности» страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон и Лондон в «непропорциональном применении силы» и предупредил об угрозе превращения Красного моря в «кровавую баню».

Россия также осудила удары по Йемену. «С точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.