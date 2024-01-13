Небензя обвинил США в нарушении резолюции СБ ООН по Красному морю

США и Великобритания немедленно нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН по Красному морю, нанеся удары по территории Йемена, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

На вопрос журналистов о причине Россией созыва заседания по ударам США и Великобритании по Йемену он ответил, что резолюция, принятая СБ ООН 10 января, «была немедленно нарушена» Вашингтоном и Лондоном. За документ проголосовали 11 членов Совбеза, никто не высказался против. Четыре страны — Россия, Китай, Алжир и Мозамбик воздержались.

Резолюция содержит призыв уважать международные права на свободное судоходство и осуждение атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал хуситов к сдержанности. Он отметил, что государства имеют право защищать свои суда от нападений. По словам Борреля, Евросоюз одобрил принятие резолюции СБ ООН и повторил требования организации о прекращении атак на коммерческие суда.

12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по Йемену. Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет, сообщили в Центральном командовании США. В результате ударов по позициям хуситов погибли пять членов движения «Ансар Аллах», еще шесть получили ранения.

Президент США Джо Байден, комментируя удары по позициям хуситов, заявил, что это пропорциональная и необходимая мера. По его словам, она «не нарушает положения международного права» и допустима в рамках права США на самооборону.