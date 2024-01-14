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Военная операция на Украине ,  
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Швейцария исключила мир на Украине без «слова России»

МИД Швейцарии выступил за включение России в обсуждение мирного плана по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Швейцарии назвал украинскую «формулу мира» фундаментом для переговоров. Москва исключила диалог на основе плана Киева и заявляла, что о выводе российских войск не может быть и речи
Иньяцио Кассис
Иньяцио Кассис (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Россию так или иначе придется включить в дискуссию о мирном плане по Украине, который обсуждается странами Запада и другими государствами, заявил на пресс-конференции в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Мира не будет без слова России», — сказал он (цитата по Swissinfo).

Вопрос мирного плана должен продвигаться вперед, даже если диалог между Москвой и Киевом пока не может состояться, считает Кассис. Украинскую формулу мира он назвал фундаментом для переговоров.

Он сказал, что каждый день умирают десятки человек. «Мы не имеем права ждать», — подчеркнул он.

Песков счел «труднообъяснимым процессом» обсуждение «формулы мира» Киева
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» в ноябре 2022 года. Она предусматривает в том числе вывод российских войск. План в 2023 году обсуждался на нескольких встречах западных и других стран, в консультациях в том числе участвовали Саудовская Аравия, Турция, Китай, Бразилия и Индия. Россию не приглашали. 

Москва исключала переговоры на основе «формулы мира», а также заявляла, что о выводе войск не может быть и речи. План Киева министр иностранных дел Сергей Лавров называл нереализуемым. Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов. Киеву нужно отказаться от стремления вступить в НАТО и ЕС, а также признать «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение», отмечали в МИДе.

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В Кремле называли странным процесс обсуждения «формулы мира» без участия Россия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Киев не демонстрирует ни желания, ни готовности вести переговоры с Москвой.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Россия Швейцария переговоры мирный план
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