Песков счел «труднообъяснимым процессом» обсуждение «формулы мира» Киева

В мирном урегулировании конфликта на Украине нет прогресса, заявил Песков, а обсуждения «мирной формулы» Киева без участия Москвы он назвал «труднообъяснимыми процессами». «Ничего серьезного в этом плане нет», — сказал он

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Прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине нет, в этой сфере «по-прежнему пустота», Киев все еще не отменил законодательно закрепленный отказ от переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

«Совершенно труднообъяснимые процессы по этой «мирной формуле» [президента Украины Владимира] Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую «мирную формулу» без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного, в этом плане нет», — добавил он.

Bloomberg ранее сообщил, что 16 декабря в Эр-Рияде прошла тайная встреча советников по национальной безопасности стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония), где обсуждалась в том числе «формула мира», предложенная Украиной, и способы ее продвижения, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией.

На встрече также присутствовали представители Индии, Саудовской Аравии и Турции. Делегатов России на встречу не пригласили, а Китай, Бразилия и ОАЭ отказались от участия. По словам источников агентства, значительного прогресса достигнуто не было, а участников по сравнению с прошлой встречей в Джидде (Саудовская Аравия) стало значительно меньше. По данным Bloomberg, главными итогами стало подтверждение со стороны Запада приверженности к территориальной целостности Украины, а также заверения, что поддержка будет продолжаться. В российском МИДе тайную встречу стран G7 назвали «пиаром режима Зеленского».

Москва не раз заявляла о готовности к переговорам, но на своих условиях, отмечая, что Киеву нужно принять новые «территориальные реалии». На Украине настаивают на «формуле мира» Зеленского, а после присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России по итогам референдумов отказались от переговоров с Москвой, пока Путин является российским президентом.