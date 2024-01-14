Тайвань предложил Китаю отказаться от «диких заблуждений»

Пекин после победы нежелательного для себя кандидата на выборах президента Тайваня снова назвал остров частью Китая, подчеркнув, что политик не представляет большинство тайваньцев. Тайбэй счел эту позицию чередой заблуждений

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Власти Китая делали «одно ошибочное заявление за другим» по поводу президентских и парламентских выборов на Тайване, заявил тайваньский МИД, передает Bloomberg.

Комментарии Пекина подрывали суверенитет острова и были «дикими заблуждениями», не соответствующими международному пониманию текущей ситуации, подчеркнуло ведомство.

Накануне на Тайване прошли выборы президента и членов однопалатного парламента — Законодательного юаня. Пост главы государства займет кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и действующий вице-президент Лай Циндэ. Он считается нежелательным для Пекина кандидатом из-за проамериканской направленности. Лай пообещал защищать остров в случае военной агрессии Китая, но заверил в готовности развивать сотрудничество с Пекином и сохранять статус-кво. До голосования он заверял, что настроен на дружбу с Китаем и будет рад пригласить китайского лидера Си Цзиньпина.

Лай Циндэ получил 40,1% голосов. Это самый низкий процент победившего кандидата с 2000 года.

Власти Китая обратили на это внимание и выразили уверенность, что кандидат от ДПП «не представляет господствующую точку зрения на острове». «Какие бы изменения ни произошли на Тайване, основной факт, что в мире есть только один Китай, и Тайвань является частью Китая, не изменится», — заявил китайский МИД. Ведомство назвало происходящее на острове внутренним делом Китая.

До голосования китайская сторона называла электоральный процесс выбором между «миром и войной, процветанием и упадком» и призвал тайваньцев «сделать правильный выбор на перекрестке отношений между двумя сторонами пролива»



Пекин рассматривает Тайвань как одну из своих провинций, несмотря на то, что после гражданской войны 1949 года появившееся коммунистическое правительство не взяло остров под свой контроль. Сбежавшая на Тайвань партия Гоминьдан отказалась признавать правительство коммунистов и назвала себя единственной законной властью государства. Со временем поддержка партии в мире ослабла, и сейчас независимость Тайваня признают лишь 12 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Официально независимость острова не поддерживают и США, однако между Вашингтоном и Тайбэем налажено широкое сотрудничество, в частности — в военной сфере. Белый дом обещал защищать Тайвань в случае нападения Китая, тайваньские вооруженные силы получают американское вооружение.

Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении считает воссоединение с островом «исторической необходимостью». Он не раз подчеркивал необходимость для армии готовиться к ведению реальных боевых действий. Пекин называл вопрос Тайваня своей «первой красной линией» в отношениях с США.