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Политика ,  
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МИД Китая назвал тайваньский вопрос внутренним делом страны

МИД Китая: тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, это не изменится
Тайваньский вопрос и прошедшие там выборы — внутреннее дело КНР, заявил китайский МИД. Там подчеркнули, что Пекин выступает против сепаратизма и рассчитывает, что международное сообщество будет придерживаться принципа одного Китая
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая независимо от изменений на острове, говорится в заявлении представителя МИД КНР Хуа Чуньин по итогам прошедших на острове президентских выборов.

«Китайское правительство придерживается принципа одного Китая и выступает против независимости Тайваня, сепаратизма, политики «два Китая» или «один Китай, один Тайвань», — заявила она.

Представитель МИД также подчеркнула, что позиция Китая по этому вопросу не изменится, поскольку она является «якорем для мира и стабильности в районе Тайваньского пролива». «Мы верим, что международное сообщество будет и впредь придерживаться принципа одного Китая, понимать и поддерживать справедливое дело китайского народа, выступающее против сепаратистской деятельности «независимости Тайваня» и стремящееся к национальному воссоединению», — заключила Хуа Чуньин.

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа также заявил о намерении Пекина содействовать мирному развитию отношений с Тайбэем и воссоединениюстраны. «Мы будем продвигать мирное развитие отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива и содействовать великому делу воссоединения родины», — заявил Чэнь, комментируя итоги выборов на острове.

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Фото:Zuma / ТАСС

Президентские выборы на Тайване прошли в субботу, 13 января. Новым главой острова был избран 64-летний Лай Циндэ — действующий вице-президент и кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП). Он набрал более 40% голосов.

После победы Лай заявил о решимости «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая», подчеркнув при этом готовность к переговорам с Пекином «на основе достоинства и паритета». «Как на президенте, на мне лежит большая ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе», — сказал политик своим сторонникам в Тайбэе.

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Лидер КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении назвал воссоединение с островом «исторической необходимостью». Он не раз подчеркивал необходимость для армии готовиться к ведению реальных боевых действий.

Тайвань отделился от континентальной части страны в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время, как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.

В своей «Белой книге», в которой изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключал силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Тайвань Китай сепаратизм президентские выборы
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