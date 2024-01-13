Новый президент Тайваня выступил за диалог с Китаем и статус-кво

Лай Циндэ (Фото: Ann Wang / Reuters)

Победивший на президентских выборах на Тайване действующий вице-президент и кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ заявил о готовности вести диалог и сотрудничать с материковым Китаем, передает Zaobao.

«Я буду следовать конституционной системе Китайской республики, не буду ни скромным, ни высокомерным, буду поддерживать статус-кво и, исходя из взаимности и уважения, заменю сдерживание обменами, конфронтацию — диалогом, и буду уверенно осуществлять сотрудничество с материковым Китаем, а также повышать благосостояние людей по обе стороны [Тайваньского] пролива и следовать достижению цели мира и общего процветания», — сказал Циндэ на международной пресс-конференции по итогам выборов.

При этом он добавил, что готов защищать Тайвань в случае военного нападения со стороны Пекина.

13 января на Тайване прошли выборы президента, на которых Лай Циндэ одержал победу, получив около 41% голосов (по данным ЦИК после обработки 80% бюллетеней). Его основной соперник, кандидат от Гоминьдана Хоу Юи, набрал порядка 33% голосов и признал свое поражение. Третий кандидат — глава Тайваньской народной партией (ТНП) Кэ Вэньчжэ — набрал около 26% голосов.

Во время предвыборной кампании Лай обозначил, что планирует сохранить статус-кво в отношениях с Китаем: не станет формально провозглашать независимость Тайваня, но будет категорически отвергать любые притязания Пекина на контроль над островом, а также продолжит развивать отношения с США и укреплять обороноспособность острова.

При этом председатель Китая Си Цзиньпин иначе оценивает перспективы отношений с Тайванем. В своем новогоднем обращении он назвал воссоединение Китая с Тайванем «исторической необходимостью».