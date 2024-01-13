Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Байден подтвердил, что власти США не поддерживают независимость Тайваня. При этом ранее он заявлял о готовности защищать остров в случае нападения КНР. Си Цзиньпин называл воссоединение с островом «исторической необходимостью»

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Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, заявил американский президент Джо Байден, передает Bloomberg.

«Мы не поддерживаем независимость [Тайваня]», — сказал Байден журналистам по пути в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

В то же время спикер палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец) сообщил, что делегация американских конгрессменов в мае этого года намерена вновь посетить Тайвань. Визит планируется после инаугурации избранного президента острова Лай Циндэ.

Выборы на Тайване прошли в субботу, 13 января, избирательные участки закрылись в 16:00 по местному времени (11:00 мск), после чего сразу начался подсчет голосов. 64-летний Лай, получивший около 41% голосов (по данным ЦИК после обработки 80% бюллетеней), вступит в новую должность 20 мая.

После победы Лай заявил о решимости «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая», подчеркнув при этом готовность к переговорам с Пекином «на основе достоинства и паритета». «Как на президенте, на мне лежит большая ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе», — сказал политик своим сторонникам в Тайбэе.

Во время предвыборной кампании Лай также говорил, что планирует сохранить статус-кво в отношениях с Китаем: не станет формально провозглашать независимость Тайваня, но будет категорически отвергать любые притязания Пекина на контроль над островом, а также продолжит развивать отношения с США и укреплять обороноспособность острова.

После поражения в гражданской войне в 1949 году прежде правившая Китаем партия Гоминьдан бежала на Тайвань, но отказалась признавать легитимность правительства коммунистов и объявила себя единственной законной властью по обе стороны Тайваньского пролива. Первое время такого же мнения придерживалась и большая часть мирового сообщества, и именно у Китайской Республики (официальное название Тайваня) было место в ООН.



Однако в 1971 году право представительства в ООН перешло коммунистическому Китаю, и в последующие годы международная поддержка гоминьдановского правительства постепенно ослабла. Сейчас независимость Тайваня признают лишь 12 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Китай считает правительство на Тайване сепаратистами, а сам остров — своей провинцией.

Отношения между Пекином и Тайбэем обострились летом 2022 года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин назвал визит Пелоси «вопиющей провокацией» и начал регулярно проводить военные учения в районе Тайваня.

Прошлой осенью на съезде партии Си Цзиньпин публично объявил о готовности применить силу в отношении Тайваня в случае вмешательства внешних сил в ситуацию. Он не раз подчеркивал необходимость для армии готовиться к ведению реальных боевых действий. В своем новогоднем обращении Си назвал воссоединение с островом «исторической необходимостью».

Байден и ранее неоднократно заявлял, что придерживается «принципа одного Китая». При этом США продолжают оказывать военную поддержку Тайваню, а также выражали готовность поддержать местные власти в случае агрессии со стороны КНР.