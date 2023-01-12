МИД включил британских чиновников и силовиков в российский «стоп-лист»

МИД заявил, что «не все могут воспринимать очевидные факты», и ввел санкции против почти 40 журналистов, сотрудников силовых структур и чиновников из Великобритании. Лондон прежде не раз вводил санкции против чиновников из России

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Министерство иностранных дел России сообщило, что добавило в «стоп-лист» 36 граждан Великобритании — членов кабинетов министров, сотрудников силовых структур и журналистов. Поименный список ведомство не опубликовало. Попадание в «стоп-лист» означает запрет на въезд в Россию.

«Сознательно отказавшись от созидательного и конструктивного диалога, Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию. <...> История учит, что не все могут воспринимать очевидные факты», — пояснили в МИДе.

Великобритания с февраля несколько раз вводила против российских компаний, чиновников, военных, предпринимателей и других лиц персональные санкции. В частности, в феврале ограничительные меры были введены против президента Владимира Путина, в марте — Альфа-банка и главы «Сбера» Германа Грефа, в апреле — представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, в июне — главы РПЦ патриарха Кирилла, в июле — 29 губернаторов, в декабре — 12 высокопоставленных военнослужащих.

«Россия пыталась подорвать основы европейской безопасности, нарушая Устав ООН и грубо игнорируя основные принципы Хельсинкского Заключительного акта о суверенитете, территориальной целостности и неприменении силы», — подчеркивал глава делегации британского правительства при ОБСЕ Ян Стаббс.