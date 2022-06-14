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Политика ,  
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МИД ввел санкции против британских журналистов и командующих ВВС и ВМС

Попавшим под санкции запрещается въезд в Россию. В списке оказались журналисты ведущих британских СМИ, включая Би-би-си, The Times, Daily Telegraph, Daily Mail, главы британских оборонных компаний
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

МИД России внес в санкционный список журналистов британских СМИ, в том числе Би-би-си и Sky News, а также командиров видов войск Вооруженных сил Британии, сообщается на сайте ведомства.

«Принято решение о включении в российский «стоп-лист» руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании», — заявили в МИДе. В ведомстве подчеркнули, что мера связана «с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса».

Попавшим в список запрещается въезд в Россию. Среди них — заместитель министра обороны Джереми Марк Куин (сам министр обороны Бен Уоллес попал под санкции ранее) и парламентский замминистра Лео Докерти, командующий британскими ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон, командующий совместными операциями ВС Чарльз Ричард Стикланд, председатели совета директоров оборонной компании BAE Systems и промышленной группы Thales UK Роджер Мартин Кар и Александр Колин Кресуэл, а также четыре депутата палаты общин.

В санкционный список попали руководители крупнейших британских СМИ: гендиректор Би-би-си Тимоти Дуглас Дэйви, председатель совета управляющих телекомпании Ричард Шарп, главреды The Times, Daily Telegraph, Daily Mail, Guardian, Independent, журналисты этих и других изданий.

Материал дополняется.

Теги
МИД санкции журналисты Вооруженные силы Великобритания

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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