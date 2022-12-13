Политика ,
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Британия ввела санкции против 12 российских военачальников
Михаил Теплинский
Великобритания расширила санкционный список против россиян, включив в него 12 высокопоставленных военнослужащих, включая командующего ВДВ России Михаила Теплинского, следует из сообщения британского правительства.
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