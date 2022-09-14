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Война санкций ,  
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МИД закрыл въезд в Россию де Бреттон-Гордону и еще 29 британцам

МИД России ввел санкции против 30 представителей британских PR- и оборонной сферы
Санкционный список пополнили представители британских PR-компаний и оборонного лобби. Первых МИД России обвинил в «режиссировании русофобских сюжетов», последних — в военной поддержке Киева
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия ввела санкции против 30 «руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки», а также представителей оборонного лобби королевства.

В качестве причин для новых санкций против Великобритании в ведомстве указали «недружественный курс», в том числе дискредитацию Лондоном российской военной операции на Украине и поддержку Киева.

В список, в частности, попали:

  • Директор Ассоциации по связям с общественностью и коммуникациям (Public Relations and Communications Association, PRCA) Фрэнсис Ингхэм. Он, по версии МИДа, «подталкивает британские компании к отказу от сотрудничества с российскими экономоператорами, запугивая их моральными, этическими и репутационными последствиями работы в России». После начала боевых действий на Украине PRCA перестала принимать заявки от российских граждан и компаний, а сам Ингхэм заявил, что в отрасли не будет места для России, пока президентом страны остается Владимир Путин.
  • Ники Регаццони — учредительница PR Network, которая координирует работу 150 компаний, вовлеченных в «информационно-пропагандистскую кампанию» против России. Она и Ингхэм «режиссируют резонансные русофобские сюжеты в целях навязывания западных подходов», утверждает МИД. В конце марта НКО Voltaire со ссылкой на журналиста Дэна Коэна сообщало о 150 PR-компаниях, которые участвуют в антироссийской пропагандистской кампании и деятельность которых НАТО курирует через PR Network.
  • Эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон — за его «провокационные экспертные оценки» и суждения о готовности России применить химическое оружие на территории Британии и против мирного населения Украины.

МИД ввел санкции против британских журналистов и командующих ВВС и ВМС
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Теперь им закрыт въезд в Россию. МИД пообещал продолжить работу над расширением «стоп-листа».

Великобритания в ответ на военную операцию на Украине ввела против России санкции. Последний раз перечень лиц под персональными санкциями Лондон расширил в конце июля, в него вошли 29 губернаторов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае заявлял, что на Украину работает «армия пиар-компаний» и специалистов по ведению информационной войны. Они, по словам представителя Кремля, помогают создавать фейки о российской спецоперации.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Великобритания санкции въезд в Россию
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