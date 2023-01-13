В Киеве заявили о получении тяжелого вооружения от Запада

Андрей Ермак (Фото: Павел Бахмут / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Украина уже начала получать от союзников тяжелое вооружение, написал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Он отметил, что украинским войскам нужна дополнительная техника, чтобы победить. Он выразил уверенность, что союзники Украины и далее будут поддерживать ее «всеми возможными способами».

Какое именно вооружение получил Киев и от каких стран, Ермак не уточнил.

Ранее Польша и Финляндия заявили о согласии в рамках международной коалиции передать Украине танки Leopard. По данным NYT, в Европе сейчас около 2 тыс. Leopard различных модификаций. Однако без разрешения Германии передать танки немецкого производства нельзя. Берлин пока не принял решение по этому вопросу. По данным Bloomberg, немецкое правительство, скорее всего, одобрит поставку на следующей неделе.

FT писала, что Великобритания обдумывает возможность поставок на Украину своих танков Challenger 2. И если Лондон примет такое решение, то, скорее всего, за ним последуют поставки американских танков M1 Abrams и Leopard 2. Берлин неоднократно заявлял, что не будет поставлять танки на Украину в одиночку.

Власти России критикуют страны Запады за поставки вооружения Украине. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта и не способствуют его урегулированию.