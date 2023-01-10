Politico узнало о давлении Франции и Польши на ФРГ из-за танков для Киева

Европейские страны нуждаются в одобрении Берлина, чтобы реэкспортировать Украине немецкие танки Leopard, пишет Politico. По данным портала, Париж и Варшава оказывают давление на ФРГ по этому вопросу

Танк Leopard 2 (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Франция и Польша подталкивают Германию к поставкам танков Leopard 2 Украине, пишет Politico. Так, французский чиновник заявил Politico, что Париж оказывает «сильное давление» на Берлин, в надежде получить согласие Германии на отправку танков Leopard Украине перед франко-германским саммитом, который пройдет 22 января, в 60-ю годовщину договора о партнерстве между двумя странами.

Аналогичное давление исходит и от Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию западных партнеров для совместной передачи «Леопардов» Украине. «Мы призываем другие страны сформировать широкую коалицию для передачи Украине более современных танков, таких как танки «Леопард», — заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский Польскому радио. Премьер-министр страны Матеуш Моравеций также говорил, что Варшава может отправить «Леопарды» Киеву только «в составе широкой коалиции».

Такие танки сейчас есть на вооружении Германии, Испании, Польши, Греции, Дании и Финляндии, напоминает Politico. Однако так как «Леопарды» производятся мюнхенской оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann, для их доставки на Украину, владельцы «Леопардов» должны получить разрешение Берлина на их реэкспорт.

По данным портала, Великобритания также рассматривает возможность отправки Киеву около дюжины своих основных боевых танков Challenger 2. Если Лондон пойдет на этот шаг, то Берлину будет «значительно труднее» ссылаться на аргумент, что Германия не готова быть единственной страной, которая отправляет тяжелое вооружение Украине, отмечает издание.

Отвечая на вопрос о требованиях Польши создать «танковый альянс», представитель правительства Германии сообщил

Politico, что ему «неизвестно о каких-либо таких запросах в данный момент», но подчеркнул, что кабмин «постоянно переоценивает ситуацию».

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден объявили в совместном заявлении, что их страны отправят на Украину боевые машины пехоты (БМП) — до 40 немецких Marder и около 50 американских Bradley. Это произошло на следующий день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Киеву французские БМП AMX-10 RC.

Готовит к отправке на Украину партию модернизированных танков Т-72 и Чехия, сообщил в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, модернизацию этих машин для Украины оплачивают США и Нидерланды. «Я написал храбрым украинским защитникам короткое сообщение на танке Т-72, который отправится в Украину. Я уверен, что украинцы победят», — сообщил Фиала.

Россия критикует поставки вооружений на Украину странами Запада. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва достигнет целей специальной военной операции, несмотря на военную помощь Киеву, а вооружение, полученное Украиной от западных партнеров, будет легитимной целью российских военных.