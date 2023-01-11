Великобритания вслед за Польшей объявила о планах передать Украине танки

Премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса «работать с партнерами» в ближайшие недели по вопросу помощи Киеву, включая поставки танков. Ранее Варшава объявила о решении поставить Украине роту танков Leopard

Танк Leopard 2 (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса «работать с партнерами» в ближайшие недели, чтобы продвигаться «дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков», сообщили в канцелярии Сунака.

Таким образом, на Даунинг-стрит впервые подтвердили, что британское правительство планирует дать Украине танки.

«Мы ускоряем нашу поддержку для Украины с помощью военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могли бы предоставить украинцам возможность изменить правила игры», — сказал представитель Даунинг-стрит.

Президент Польши Анджей Дуда после встречи во Львове с украинским лидером Владимиром Зеленским и литовским коллегой Гитанасом Науседой объявил о решении поставить на Украину роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Киев ожидает «совместного решения» государств, так как одна страна не может предоставить столько боевых машин, сколько нужно для победы Украины, отметил, в свою очередь, Зеленский. О планах Варшавы создать «коалицию стран» сообщал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как писала газета Financial Times, Великобритания рассматривает вопрос о передаче Украине своих танков Challenger 2. В случае положительного решения Лондона Киев, скорее всего, сможет рассчитывать и на поставки американских танков M1 Abrams и немецких Leopard 2. Берлин неоднократно заявлял, что не будет поставлять танки на Украину в одиночку. Киев несколько месяцев добивается от натовских стран поставок Abrams и Leopard 2.