ФРГ вслед за Польшей отказалась передавать Киеву танки «в одиночку»

Cопредседатель СДПГ заявил, что ФРГ не намерена передавать Украине танки Leopard «в одиночку». Он отметил, что этот шаг может стать «сигналом о вовлеченности Германии в боевые действия»

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Германия не намерена в одностороннем порядке отправлять на Украину боевые танки, такие как Leopard 1 или Leopard 2. Об этом в интервью RND сообщил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ — одна из трех правящих партий в ФРГ) Ларс Клингбайль.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий также заявил, что Варшава не станет «самостоятельно» передавать Украине собственные танки Leopard немецкого производства.

Как пояснил Клингбайль, данный шаг может стать сигналом о вовлеченности Германии в боевые действия, поэтому такие решения «следует принимать осторожно и с оглядкой на действия союзников». «Ни одна страна сейчас не поставляет [Киеву] такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Для федерального правительства всегда было важно, чтобы немцы не действовали в одиночку», — подчеркнул политик.

Вместе с тем сопредседатель СДПГ подчеркнул решимость Запада не ослаблять усилий в поддержке Киева. «Поставки боевых машин пехоты (БМП) являются сигналом о том, что западный альянс действует согласованно и продолжит поддерживать Украину», — заявил он.

После начала российской спецоперации украинские власти неоднократно обращались к западным государствам с просьбой передать Киеву танки, часто такие просьбы звучали в адрес Германии. В ноябре в Киеве оценивали потребности страны в танках в 150–300 единиц.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт еще в сентябре заявила, что Берлин не станет поставлять танки «в одиночку», без консультаций с партнерами по альянсу. Канцлер Германии Олаф Шольц объяснял такую позицию нежеланием обострять ситуацию в отношениях России и НАТО.



В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Германии следует быть самостоятельной в решениях о поставках Украине военной техники. «Послушайте, без обид, вы самостоятельное государство — так не давайте, но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не надо. Каждый должен отвечать за себя», — сказал он. При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что США не возражают по поставкам танков Киеву из ФРГ.

Россия критикует поставки вооружений на Украину странами Запада. Кремль настаивает, что такие действия только затянут конфликт и принесут соседней стране «больше страданий», а помешать Москве достичь поставленных военной операцией целей не удастся.