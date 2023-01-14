Медведев обвинил Кисиду в предательстве памяти о ядерном костре Хиросимы

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале раскритиковал слова японского премьер-министра Фумио Кисиды о возможном применении Россией ядерного оружия и его последствиях.

Накануне Кисида и президент США Джо Байден выступили с совместным заявлением о том, что «любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества».

Медведев на это заявил, что отказывается «даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства». По его словам, премьер Японии «несет чушь про Россию», тем самым «предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки». «И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой — его собственная родина», — написал он.

Российские власти ранее уже не

Материал дополняется.