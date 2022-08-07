Полянский раскритиковал отсутствие слов о США в речи главы ООН о Хиросиме
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы должен был упомянуть США, как страну, которая нанесла удар, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в Twitter.
«Дорогой генеральный секретарь, также мир не должен забыть, что именно США совершили это преступление и являются единственной страной, применившей атомную бомбу против гражданского населения без всякой на то военной необходимости. Было бы правильно, если бы в своих заявлениях вы также это упомянули», — написал он.
Дискуссии по поводу атомной бомбардировки возобновились по случаю ее годовщины 6 августа.
В конце Второй мировой войны, 6 августа 1945 года, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. После удара по ней и еще одному японскому города — Нагасаки — Япония объявила о капитуляции, подписание акта о ней стало формальным окончанием войны.
По разным оценкам, от взрывов погибли 70–100 тыс. человек. Через пять лет от радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 300 тыс. человек.
Гутерриш 6 августа выступил на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме и призвал мировые державы отказаться от ядерного оружия
«Совершенно недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, допускали вероятность ядерной войны», — сказал он.
Такое же мнение выразил Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, который в подтверждение своих слов процитировал писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье», — сказал он.
Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, говоря о бомбардировке, также обратил внимание, что Соединенные Штаты единственные из мировых держав применяли ядерное оружие.
«6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан», — отметил председатель нижней палаты. На 9 августа приходится годовщина бомбардировки другого японского города — Нагасаки — удар по которому во время Второй мировой войны также нанесли США.