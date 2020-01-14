Число получивших гражданство России украинцев увеличилось почти вдвое

По данным МВД, в 2018 году гражданство России получили 270 тыс. украинцев, а в 2019-м — почти 500 тыс.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Около 500 тыс. украинцев в минувшем году получили гражданство России, что почти в два раза больше, чем в 2018-м. Об этом на заседании комитета Госдумы по делам СНГ заявила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

«<...> Если обратиться к цифрам, приобрели гражданство России почти 500 тыс. человек», — сказала она. Казакова уточнила, что за весь 2018 год российское гражданство получили 270 тыс. украинцев.

«И это не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство», — добавила она.

В апреле прошлого года российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Согласно документу, по упрощенной схеме получить гражданство России имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В мае Путин упростил порядок получения российского паспорта для жителей Крыма, покинувших полуостров до его вхождения в состав России.