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Число получивших гражданство России украинцев увеличилось почти вдвое

По данным МВД, в 2018 году гражданство России получили 270 тыс. украинцев, а в 2019-м — почти 500 тыс.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Около 500 тыс. украинцев в минувшем году получили гражданство России, что почти в два раза больше, чем в 2018-м. Об этом на заседании комитета Госдумы по делам СНГ заявила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

«<...> Если обратиться к цифрам, приобрели гражданство России почти 500 тыс. человек», — сказала она. Казакова уточнила, что за весь 2018 год российское гражданство получили 270 тыс. украинцев.

«И это не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство», — добавила она.

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В апреле прошлого года российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Согласно документу, по упрощенной схеме получить гражданство России имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В мае Путин упростил порядок получения российского паспорта для жителей Крыма, покинувших полуостров до его вхождения в состав России.

Как заявлял в декабре глава МВД Владимир Колокольцев, начиная с апреля гражданство России получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Он отметил, что заявления на получение гражданства подали в общей сложности 160 тыс. жителей республик.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам, «преследуемым по политическим мотивам». Как говорили украинские власти, подобный шаг необходим в качестве ответа на «паспортный бандитизм» Кремля.

Автор: Михаил Юшков
Теги: гражданство РФ, украинцы
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