Зеленский внес в Раду проект об упрощенном гражданстве для части россиян

Зеленский внес в Раду проект об упрощенном гражданстве для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам, преследуемым по политическим мотивам, говорится в сообщении на его сайте.

Так, граждане, преследуемые «страной-агрессором» или «страной-оккупантом», освобождаются от обязанности подавать отказ от гражданства в ее консульство: согласно предложенным поправкам, достаточно будет подать заявление об отказе в украинские органы.

Зеленский поручил подготовить законопроект об упрощенном получении украинского гражданства для преследуемых по политическим мотивам в середине августа. Ранее он также призвал МИД разработать механизм предоставления гражданства страны как второго этническим украинцам из «дружественных стран».

Таким образом он ответил на упрощение президентом Владимиром Путиным процедуры получения российского паспорта для жителей самопровозглашенных республик Донбасса и тех, кто уехал из Крыма до его вхождения в состав России.