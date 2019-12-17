Власти Украины решили ввести двойное гражданство

Украина нуждается в этом из-за существенного оттока населения, заявил глава миграционной службы. Соответствующий президентский законопроект уже внесен в Верховную раду, отметил он

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Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства. Об этом в интервью «Европейской правде» сообщил глава украинской Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

Чиновник отметил, что президент страны Владимир Зеленский уже не раз об этом говорил. «Первый шаг уже сделан — президентский законопроект № 2590 подан на рассмотрение в Верховную раду», — рассказал он.

По его словам, вероятно, это документ может быть изменен на фоне дискуссий в парламенте. Кроме того, Соколюк не исключил, что по этому вопросу могут появиться дополнительные проекты. «Но вектор изменений установлен президентом», — добавил глава ГМС.

Как отметил Соколюк, Украина нуждается в росте численности населения для развития страны. «Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно», — сказал он, уточнив, что конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится.