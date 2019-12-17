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Власти Украины решили ввести двойное гражданство
Украина нуждается в этом из-за существенного оттока населения, заявил глава миграционной службы. Соответствующий президентский законопроект уже внесен в Верховную раду, отметил он
Фото: РИА Новости

Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства. Об этом в интервью «Европейской правде» сообщил глава украинской Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

Чиновник отметил, что президент страны Владимир Зеленский уже не раз об этом говорил. «Первый шаг уже сделан — президентский законопроект № 2590 подан на рассмотрение в Верховную раду», — рассказал он.

По его словам, вероятно, это документ может быть изменен на фоне дискуссий в парламенте. Кроме того, Соколюк не исключил, что по этому вопросу могут появиться дополнительные проекты. «Но вектор изменений установлен президентом», — добавил глава ГМС.

Советник Зеленского сообщил о разработке на Украине онлайн-гражданства
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Как отметил Соколюк, Украина нуждается в росте численности населения для развития страны. «Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно», — сказал он, уточнив, что конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится.

Это, по его словам, означает, что власти и дальше будут воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, что они смогут иметь гражданство другой страны. «А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — пояснил чиновник.

При этом он уточнил, что в этом вопросе будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым «относится и государство-агрессор» (такое определение на Украине часто используют в отношение России. — РБК).

«Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: «Приезжайте на Украину», — заключил Соколюк. 

В июле советник украинского президента Михаил Федоров рассказал РБК, что на Украине прорабатывается вопрос введения онлайн-гражданства. По его словам, власти страны таким образом хотят упростить возможность получать гражданство, открывать компании и банковские счета на Украине, а также нанимать сотрудников. В частности, это касается фрилансеров и работников сферы ИТ.

Автор: Михаил Юшков
Теги: двойное гражданство, Украина
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