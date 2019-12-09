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Глава МВД назвал число получивших гражданство России жителей Донбасса

Российское гражданство в период с апреля 2019 года получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

«По 125 тыс. лиц уже приняты решения о приеме в гражданство», — сказал Колокольцев, добавив, что заявления на получение гражданства подали в общей сложности 160 тыс. человек. 

Он также отметил, что за девять месяцев 2019 года в рамках госпрограммы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, поставили на учет свыше 92 тыс. человек.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в апреле текущего года. Согласно документу по упрощенной схеме получить гражданство России имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». 

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Президент пояснил, что данный указ был принят в «гуманитарных целях», поскольку жители районов Донбасса, по его словам, не могут нормально перемещаться. В мае президент России упростил порядок получения российского паспорта для жителей Крыма, покинувших полуостров до его вхождения в состав России.

Теги: МВД России, Донбасс, гражданство России
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