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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров назвал возможный срок завершения конфликта на Украине

Кадыров допустил завершение конфликта на Украине летом 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Чечни считает, что боевые действия на Украине закончатся в июне или июле 2024 года. В октябре Зеленский говорил о «последнем периоде» конфликта, но в декабре объявил о его новой фазе. США допускают продолжение боев в 2024-м
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Военная операция на Украине может закончиться летом 2024 года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в телеграм-канале.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле», — сказал Кадыров.

При этом в начале февраля текущего года он прогнозировал, что конфликт завершится до конца 2023-го. «Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», — писал глава Чечни в телеграм-канале.

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Экономика
Фото:Reuters

В середине октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев находится в «последнем, сложнейшем периоде» военного конфликта. «У нас много страхов относительно денег, оружия, но мы в последней, самой сложной части», — сказал глава государства. 1 декабря он отметил, что наступление зимы стало новой фазой конфликта. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что боевые действия на Украине зашли в тупик, и предупреждал о риске их перехода в затяжные позиционные бои.

В США допускают, что боевые действия на Украине продолжатся в течение первой половины 2024 года. «<...> С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», — говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в августе текущего года.

Власти России неоднократно заявляли, что наступление Украины провалилось.

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Рамзан Кадыров Украина Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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