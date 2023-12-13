Кадыров назвал возможный срок завершения конфликта на Украине

Глава Чечни считает, что боевые действия на Украине закончатся в июне или июле 2024 года. В октябре Зеленский говорил о «последнем периоде» конфликта, но в декабре объявил о его новой фазе. США допускают продолжение боев в 2024-м

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Военная операция на Украине может закончиться летом 2024 года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в телеграм-канале.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле», — сказал Кадыров.

При этом в начале февраля текущего года он прогнозировал, что конфликт завершится до конца 2023-го. «Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», — писал глава Чечни в телеграм-канале.

В середине октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев находится в «последнем, сложнейшем периоде» военного конфликта. «У нас много страхов относительно денег, оружия, но мы в последней, самой сложной части», — сказал глава государства. 1 декабря он отметил, что наступление зимы стало новой фазой конфликта. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что боевые действия на Украине зашли в тупик, и предупреждал о риске их перехода в затяжные позиционные бои.

В США допускают, что боевые действия на Украине продолжатся в течение первой половины 2024 года. «<...> С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», — говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в августе текущего года.

Власти России неоднократно заявляли, что наступление Украины провалилось.