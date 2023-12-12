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Военная операция на Украине ,  
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МВФ в прогнозе назвал срок «сворачивания» конфликта на Украине

МВФ заложил в негативный прогноз «сворачивание» конфликта на Украине в 2025-м
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Военная операция на Украине
МВФ разработал три сценария для Украины: базовый, негативный и позитивный. По негативному конфликт затянется до конца 2025-го, что приведет к падению ВВП в следующем году на 5%. В базовом сценарии конфликт окончится в 2024-м
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В негативный сценарий в отношении украинской экономики закладывается продолжение боевых действий в стране до конца 2025 года, говорится в страновом докладе Международного валютного фонда (МВФ).

«Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный [конфликт], сохраняет предположение о прекращении [боевых действий] к концу 2025 года», — сказано в документе.

В этом случае ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения.

В МВФ отметили, что у Украины наблюдается экономическая устойчивость, базовый макроэкономический прогноз основан на том, что боевые действия прекратятся к концу 2024-го. При реализации такого сценария предполагается, что в следующем году ВВП страны вырастет на 3–4%, в 2025-м — на 6,5%.

Фонд составил и позитивный сценарий экономического развития Украины. В нем не отражен срок окончания боевых действий, его реализация допускается при высоком уровне инвестиций, миграционного притока и росте производительности, но в отношении этих показателей существует неопределенность. В таком сценарии рост ВВП может составить до 10% в 2025-м.

В текущем году МВФ ожидает роста ВВП Украины на 4,5% (до этого прогнозировалось увеличение на 1–3%). В целом украинская экономика демонстрирует «примечательную» устойчивость, макроиндикаторы лучше, чем ожидалось, сказано в отчете.

Путин спрогнозировал рост ВВП в 2023 году более чем на 3%
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

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В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал проект бюджета страны. Он будет дефицитным (доходы — 1,768 трлн грн против расходов в 3,35 трлн грн, то есть дефицит составит 1,57 трлн грн). В него заложен рост реального ВВП в 4,6%, сообщала «Страна».

Сроки завершения военных действий на Украине зависят от политической воли Киева, заявлял в конце 2022 года представитель президента Дмитрий Песков. Так Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в тот момент говорил, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году. 

Президент Владимир Путин, говоря летом 2022 года о сроках военной операции, отмечал, что они связаны «с интенсивностью боевых действий» и возможными потерями. Он отмечал, что важно думать о сохранении жизней российских военных. Целями боевых действий Путин назвал «освобождение Донбасса», защиту его жителей, а также России от угроз, которые «пытаются создать» на ее «исторических территориях». 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина МВФ Военная операция на Украине
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