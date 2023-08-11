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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине в 2024 году

В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине в течение 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне Байден запросил у конгресса более $20 млрд на траты в связи с конфликтом на Украине. Его советник Кирби объяснил запрос тем, что боевые действия, вероятно, продолжатся в следующем году
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

В США допускают, что боевые действия на Украине продолжатся в течение первой половины следующего года, а возможно, и позднее, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили по поводу направленной накануне, 10 августа, просьбы президента Джо Байдена к конгрессу США о выделении дополнительных средств на помощь Украине и другим пострадавшим от конфликта там странам — на эти цели глава государства попросил более $20 млрд.

«Мы считаем, что это надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», — пояснил Кирби.

Из запрошенной Байденом суммы $13,1 млрд планируется направить на нужды Пентагона, в том числе $9,5 млрд на военную помощь Киеву.

The Washington Post со ссылкой на официальные данные писала, что в общей сложности после 24 февраля 2022 года США направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи. По сравнению с другими странами, получающими помощь от США, такая сумма уникальна. В 2022–2023-м Израиль, например, получил только $8,6 млрд, Египет — $3,3 млрд, а Иордания — $2,9 млрд. Однако эта сумма не так велика относительно американского ВВП (более $25 трлн в прошлом году).

По данным Кильского института мировой экономики (Германия), который отслеживает, сколько разные страны выделяют средств Украине, США с января 2022-го по май 2023-го потратили примерно $47 млрд на военную помощь Киеву (Пентагон отчитывался о выделенных $43 млрд с февраля 2022-го по июль 2023-го), $26 млрд на финансовую помощь и около $4 млрд — на гуманитарную.

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