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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что Украина на последнем этапе конфликта с Россией

Зеленский: Украина в последнем и сложнейшем периоде конфликта с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление, и это не середина, а последняя и самая сложная часть военного конфликта с Россией, заявил Зеленский. Президент России Путин ранее заявлял, что наступление ВСУ провалилось
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украина находится в «последнем, сложнейшем периоде» военного конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24.

Сроки окончания конфликта украинский президент не озвучил, но подчеркнул, что это не середина, а последняя стадия конфликта.

«Я думаю, что мы на последней стадии военного конфликта. У нас много страхов относительно денег, оружия, но мы в последней, самой сложной части», — подчеркнул Зеленский.

В конце сентября Зеленский заявил, что Украина продолжит наступление осенью и зимой в условиях плохой погоды с учетом уроков 2022 года. По его словам, в 2022 году Киев взял под контроль некоторые территории и приостановил наступление. Москва использовала это время для восстановления сил и возведения оборонительных линий, добавил Зеленский.

О намерении продолжать наступление даже зимой говорил и глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Контрнаступление Украины началось 4 июня этого года. Запад и Украина признавали, что наступление идет медленно. Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

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Российская сторона считает украинское наступление провалившимся, такую оценку неоднократно давал президент Владимир Путин. «Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — говорил он. В сентябре Путин подчеркнул, что потери ВСУ за три месяца превысили 71 тыс. человек.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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