Зеленский заявил, что Украина на последнем этапе конфликта с Россией
Украина находится в «последнем, сложнейшем периоде» военного конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24.
Сроки окончания конфликта украинский президент не озвучил, но подчеркнул, что это не середина, а последняя стадия конфликта.
«Я думаю, что мы на последней стадии военного конфликта. У нас много страхов относительно денег, оружия, но мы в последней, самой сложной части», — подчеркнул Зеленский.
В конце сентября Зеленский заявил, что Украина продолжит наступление осенью и зимой в условиях плохой погоды с учетом уроков 2022 года. По его словам, в 2022 году Киев взял под контроль некоторые территории и приостановил наступление. Москва использовала это время для восстановления сил и возведения оборонительных линий, добавил Зеленский.
О намерении продолжать наступление даже зимой говорил и глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.
Контрнаступление Украины началось 4 июня этого года. Запад и Украина признавали, что наступление идет медленно. Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.
Российская сторона считает украинское наступление провалившимся, такую оценку неоднократно давал президент Владимир Путин. «Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления», — говорил он. В сентябре Путин подчеркнул, что потери ВСУ за три месяца превысили 71 тыс. человек.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%