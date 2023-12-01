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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

Зеленский: с приближением зимы начинается новая фаза конфликта с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский счел наступление зимы новой фазой конфликта, когда боевые действия ведутся «не только на линии фронта, но и внутри городов». Шойгу в ноябре говорил, что российские войска удерживают рубежи и постепенно улучшают позиции
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

С приближением зимы начинается новая фаза конфликта с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

«У нас новая фаза войны, это факт. Зима — как новая фаза войны. Я бы сказал, что зимой войны ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов», — заявил он.

Путин оценил потери украинской армии в ходе контрнаступления
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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

О том, что Украина вступает в следующую, более опасную фазу конфликта, в середине ноября написала The Wall Street Journal. В публикации упоминались слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что боевые действия на Украине зашли в тупик, и предупредил о риске перехода их в затяжные позиционные бои, что несет угрозу как для украинской армии, так и для самого государства.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 ноября говорил, что группировки российских войск продолжают вести активную оборону, удерживают рубежи на всей линии соприкосновения и постепенно улучшают свои позиции. Украинские силы не могут продвинуться вперед, отмечал министр. По данным Минобороны России, потери ВСУ с начала ноября составили 13,7 тыс. человек.

С начала лета Украина проводила контрнаступление. Зеленский говорил, что оно идет сложно и ВСУ встречают серьезное сопротивление. Президент России Владимир Путин в октябре говорил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тыс. человек. Он неоднократно отмечал, что контрнаступление провалилось.



 

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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