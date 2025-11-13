Le Monde рассказал, что в Европе никто не готов к войне, кроме Финляндии

В Европе проблемы с логистикой, а оборонные предприятия плохо координируют свои действия между собой. Москва заявляет о нежелании ЕС урегулировать конфликт на Украине и росте милитаризме в европейских странах

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Конфликт на Украине, продолжающийся почти четыре года, в последнее время обострился, а потенциальная конфронтация России и НАТО «теперь не просто гипотеза», но в Европе никто не готов к такому сценарию, за исключением Финляндии, пишет обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн.

Поляки по правительственным инструкциям на экстренный случай начали собирать сумки с водой, радиоприемниками, фонариками и наличными, как это уже давно делают жители Хельсинки. Автор, описывая это, напоминает недавнее высказывания польского премьера Дональда Туска про украинский конфликт: «Хотим мы этого или нет, это наша война».

Опасения острее в Таллине или Варшаве, чем в Севилье или Палермо, но во всех европейских столицах и военных штабах атмосфера изменилась, говорится в статье. Кауфманн также приводит слова начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона, который сказал, что французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года».

«Готовы ли мы? В Европе, за исключением Финляндии, ответ — нет. Пробуждение налицо, но логистика с трудом поспевает», — пишет автор материала.

Лидеры оборонной промышленности Европы, выросшие на крупных экспортных контрактах и производившие продукцию для национальных армий в небольших количествах, «и представить себе не могли» потенциальный конфликт, отмечается в статье. Им трудно координировать свои действия.

На фоне событий на Украине бюджеты военных производств выросли, но неравномерно от страны к стране. «Но у всех нас есть некоторые трудности», — цитирует автор неназванного европейского промышленника.

Предположения о потенциальном нападении России на НАТО является выдумкой и чушью, говорил президент Владимир Путин. В то же время в Кремле заявляют об очень сильных промилитаристских настроениях в европейских странах. «Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов», — указывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также выражал мнение, что в Европе пытаются помешать в том числе усилиями президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.