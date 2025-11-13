Le Monde рассказал, что в Европе никто не готов к войне, кроме Финляндии
Конфликт на Украине, продолжающийся почти четыре года, в последнее время обострился, а потенциальная конфронтация России и НАТО «теперь не просто гипотеза», но в Европе никто не готов к такому сценарию, за исключением Финляндии, пишет обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн.
Поляки по правительственным инструкциям на экстренный случай начали собирать сумки с водой, радиоприемниками, фонариками и наличными, как это уже давно делают жители Хельсинки. Автор, описывая это, напоминает недавнее высказывания польского премьера Дональда Туска про украинский конфликт: «Хотим мы этого или нет, это наша война».
Опасения острее в Таллине или Варшаве, чем в Севилье или Палермо, но во всех европейских столицах и военных штабах атмосфера изменилась, говорится в статье. Кауфманн также приводит слова начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона, который сказал, что французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года».
«Готовы ли мы? В Европе, за исключением Финляндии, ответ — нет. Пробуждение налицо, но логистика с трудом поспевает», — пишет автор материала.
Лидеры оборонной промышленности Европы, выросшие на крупных экспортных контрактах и производившие продукцию для национальных армий в небольших количествах, «и представить себе не могли» потенциальный конфликт, отмечается в статье. Им трудно координировать свои действия.
На фоне событий на Украине бюджеты военных производств выросли, но неравномерно от страны к стране. «Но у всех нас есть некоторые трудности», — цитирует автор неназванного европейского промышленника.
Предположения о потенциальном нападении России на НАТО является выдумкой и чушью, говорил президент Владимир Путин. В то же время в Кремле заявляют об очень сильных промилитаристских настроениях в европейских странах. «Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов», — указывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также выражал мнение, что в Европе пытаются помешать в том числе усилиями президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций