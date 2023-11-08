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Война санкций ,  
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Страны G7 не смогли согласовать санкции против российских алмазов

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Война санкций
Санкции против российской алмазной отрасли также разрабатывает Евросоюз. В Минфине предупреждали, что запрет на экспорт алмазов может привести к нарушению конкуренции на мировом рынке
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Главы МИД стран G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) по итогам переговоров в Токио не согласовали конкретных ограничений в отношении российских алмазов, но договорились продолжить обсуждение этого вопроса, следует из совместного заявления министров.

«Чтобы сократить доходы России от экспорта, мы активизируем консультации по энергетике, металлам и непромышленным алмазам, включая те, которые добываются, обрабатываются или производятся в России», — говорится в нем.

Члены G7 договорились теснее координировать санкционную политику, чтобы ограничить доступ России к критически важным товарам и технологиям и предотвратить обход ограничительных мер. Они также пригрозили третьим странам «серьезными издержками», если те не прекратят «оказывать материальную поддержку» российской стороне.

«Мы изучаем все возможные пути оказания помощи Украине в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом», — пообещали главы МИДов. Они пообещали, что российские активы в странах G7 останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине от военных действий. В сентябре Минфин США оценил общую стоимость замороженных российских активов за границей примерно в $280 млрд. Москва считает блокировку активов незаконной. В Кремле заявляли, что будут считать их изъятие в пользу Украины воровством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия будет бессрочно оспаривать решения о конфискации.

В середине сентября Bloomberg и Reuters сообщали, что «Группа семи» намерена с 1 января 2024 года ввести запрет на ввоз российских алмазов, а также собирается разработать механизм косвенных запретов, который ограничит их перемещение через границу. Запретить экспорт алмазов из России собирается и Евросоюз, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла эту меру ключевым пунктом 12-го пакета санкций против Москвы. В российском Минфине предупреждали, что эти действия могут привести к нарушению конкуренции на мировом рынке и ударить по уязвимым слоям населения в странах с алмазной отраслью.

Крупнейшая российская алмазодобывающая компания АЛРОСА с 2022 года находится под санкциями США и Великобритании.

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Россия считает санкции нелегитимными и заявляет, что ограничения вредят самим инициаторам. В сентябре президент Владимир Путин говорил, что экономика восстановилась после ограничений. МИД оценил потери ЕС от санкций и сворачивания экономический деятельности в $1,5 трлн.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
алмазы G7 санкции Военная операция на Украине
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