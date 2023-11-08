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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против жены Мордашова и золотодобытчиков

Британия ввела санкции против золотодобывающих компаний Nordgold и Highland Gold
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Война санкций
Под санкции попали в том числе гендиректор Nordgold Смирнов и сама Nordgold (у Мордашовой контрольная доля в золотодобытчике), президент «Южуралзолота» Константин Струков и гендиректор Highland Gold Свиблов и сама компания
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Великобритания ввела санкции против 29 граждан и компаний, следует из обновленного санкционного списка, опубликованного на сайте правительства.

Под ограничения попали в том числе директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, жена бизнесмена Алексея Мордашова Марина (у нее контрольная доля в золотодобытчике Nordgold), генеральный директор золотодобывающей компании Nordgold Георгий Смирнов и сама Nordgold, президент «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков, генеральный директор золотодобытчика Highland Gold Владислав Свиблов и сама компания, Российская национальная перестраховочная компания, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), Российский союз промышленников и предпринимателей, «Красцветмет».

Активы попавших под санкции лиц будут заморожены.

Сам Мордашов, основной акционер «Северстали» (по оценке Forbes, состояние бизнесмена и его семьи составляет $20,9 млрд, он занимает пятое место рейтинга), находится под британскими санкциями с марта 2022 года. Против него ограничения ввели также ЕС, США и Канада. В американский санкционный список также попали его жена Марина и сыновья Кирилл и Никита, а также компании миллиардера «Северсталь» и «Севергрупп».

Мордашов в марте прошлого года, еще до санкций ЕС, передал контрольную долю в Nordgold своей жене Марине. Согласно данным британской регистрационной палаты, она с 28 февраля прямо или косвенно владеет более чем 50%, но менее чем 75% голосующих акций Nordgold. По данным палаты, у Мордашова осталась доля более чем в 25%. Ранее он владел 99,94% акций этой компании.

Сооснователь УГМК Искандер Махмудов (21-е место в рейтинге Forbes, состояние $7,3 млрд) находится под британскими санкциями с сентября прошлого года. В марте 2022 года компания сообщила, что Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт», АО «Ростерминалуголь», а также вышли из состава советов директоров этих компаний. В отчете за 2022 год УГМК назвала своим бенефициарным владельцем сына бывшего министра иностранных дел Узбекистана Данияра Камилова. Он также стал акционером «Кузбассразрезугля» и Центральной пригородной пассажирской компании.

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Елена Чернышова
Великобритания санкции против России Nordgold Алексей Мордашов
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