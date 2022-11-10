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Байден оставил за Украиной решение об уступках России

Байден заявил, что вопрос уступок должна решать сама Украина
США не собираются говорить украинцам, что им делать, заверил президент

Вопрос территориальных уступок должна решать сама Украина, заявил президент США Джо Байден.

«Это зависит от украинцев. Ничего об Украине без Украины», — отметил он, отвечая на вопрос о возможности компромисса. «Я думаю, что контекст таков, отступают ли они [российские войска] из Эль-Фаллуджи или нет. Я имею в виду из...», — запнулся президент.

«Из Херсона» — поправил журналист.

9 ноября российское Минобороны объявило об отводе войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра.

По мнению Байдена, обе стороны будут «зализывать свои раны» и решать, что они будут делать зимой, пойдут ли они на компромиссы.

Американский лидер подчеркнул, что США не собираются говорить украинцам, что им делать.

В начале ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев обсуждал конфликт на Украине с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента Юрием Ушаковым. В Госдепе после этого заявили, что Вашингтон «не обсуждает с Россией, каким может быть мир на Украине по итогам переговоров, какими могли бы быть контуры мирных договоренностей». 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя статью в WSJ, заметил, что «много публикуют уток англо-саксонские газеты». Замминистра иностранных дел Андрей Руденко позднее опроверг переговоры России с США по Украине.

О том, что некоторые страны подталкивают Украину к компромиссам с Россией, заявлял президент Владимир Зеленский.

8 ноября украинский лидер назвал среди условий для переговоров с Москвой восстановление территориальной целостности и возмещение всех убытков. При этом он не упомянул среди них отсутствие на посту президента России Путина, указывало издание Politico. Издание связало это с «легким подталкиванием» со стороны США. Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, после того как в состав страны вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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Персоны
Елена Чернышова
Джо Байден Украина уступки

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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