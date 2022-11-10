Байден оставил за Украиной решение об уступках России
Вопрос территориальных уступок должна решать сама Украина, заявил президент США Джо Байден.
«Это зависит от украинцев. Ничего об Украине без Украины», — отметил он, отвечая на вопрос о возможности компромисса. «Я думаю, что контекст таков, отступают ли они [российские войска] из Эль-Фаллуджи или нет. Я имею в виду из...», — запнулся президент.
«Из Херсона» — поправил журналист.
9 ноября российское Минобороны объявило об отводе войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра.
По мнению Байдена, обе стороны будут «зализывать свои раны» и решать, что они будут делать зимой, пойдут ли они на компромиссы.
Американский лидер подчеркнул, что США не собираются говорить украинцам, что им делать.
В начале ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев обсуждал конфликт на Украине с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента Юрием Ушаковым. В Госдепе после этого заявили, что Вашингтон «не обсуждает с Россией, каким может быть мир на Украине по итогам переговоров, какими могли бы быть контуры мирных договоренностей».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя статью в WSJ, заметил, что «много публикуют уток англо-саксонские газеты». Замминистра иностранных дел Андрей Руденко позднее опроверг переговоры России с США по Украине.
О том, что некоторые страны подталкивают Украину к компромиссам с Россией, заявлял президент Владимир Зеленский.
8 ноября украинский лидер назвал среди условий для переговоров с Москвой восстановление территориальной целостности и возмещение всех убытков. При этом он не упомянул среди них отсутствие на посту президента России Путина, указывало издание Politico. Издание связало это с «легким подталкиванием» со стороны США. Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, после того как в состав страны вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.