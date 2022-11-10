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Подоляк вновь заявил об условиях Киева для переговоров

Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией на озвученных ранее условиях
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Никаких переговоров с Россией сейчас не ведется, Москва также не выходила на Киев с предложениями о переговорах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской Corriere della Sera.

«В Европе, в том числе в Италии преобладает представление о том, что Путин намерен вести переговоры, но это чистая иллюзия», — уверен Подоляк.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский уже называл предварительные условия для начала переговоров с Россией — это освобождение занятых российской армией территорий, признание норм международного права, выплата репараций и создание военного трибунала.

Отвечая на вопрос о том, с кем Киев был бы готов вести переговоры, Подоляк заявил: «Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает. Я не думаю, что Путин может их принять». По его словам, Киев будет готов на переговоры с тем политиком, который согласится вести их на предварительных условиях Украины. Однако, подчеркнул чиновник, окончательное решение о переговорах остается за Зеленским.

В конце сентября, после принятия в состав России новых регионов, Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин.

Российские власти неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной. Представитель президента Дмитрий Песков 7 ноября отметил, что пока не видит такой возможности из-за позиции Киева.

В отличии от Украины, предварительных условий для переговоров у России нет. «С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю», — заявлял замглавы МИДа Андрей Руденко.

Накануне, официальный представитель МИДа Мария Захарова вновь подчеркнула, что Россия остается открыта для переговоров. «Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала она. Тем же вечером Минобороны сообщило о выводе российских войск из Херсона.

Теги
Михаил Подоляк Украина переговоры Военная операция на Украине
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