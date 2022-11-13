Власти Новой Каховки не исключили консервацию ГЭС из-за обстрелов

Несмотря на обстрелы, Каховская гидроэлектростанция продолжает работать, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев

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Украинские войска регулярно обстреливают Каховскую ГЭС, это может привести к необходимости ее консервировать, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире «России 24».

«Гидроэлектростанция продолжает стоять и даже работать. Очевидно, что под такими серьезными обстрелами и в такой ситуации, наверное, придется ее консервировать, к большому сожалению», — сказал он.

Власти неоднократно сообщали об обстрелах Каховской ГЭС. В конце октября украинские военные выпустили 19 ракет «Ольха» и HIMARS по Новой Каховке, часть была сбита. Однако три снаряда попали в гидроэлектростанцию. В начале ноября украинские войска обстреляли дамбу ГЭС из HIMARS, сообщали госагентства. Одна из ракет попала в шлюз, что привело к разрушениям. Позднее представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев уточнил, что критических повреждений ГЭС нет.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы. Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с. Новая Каховка находится примерно в 60 км к востоку от Херсона. Город стоит на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС.

13 ноября, после отвода российских войск из Херсона, глава Новокаховского городского округа заявил, что Каховская ГЭС получила «грандиозные повреждения», но ее можно восстановить.

9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона и переброске российской группировки на левый берег Днепра. Командующий силами России в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил это желанием сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно». Генерал ранее утверждал, что Киев готовит «массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС». Он описывал обстановку в Херсонской области как непростую и не исключал принятия «непростых решений».