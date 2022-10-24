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Власти сообщили о попадании трех ракет в Каховскую ГЭС

ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС
Новую Каховку обстреляли 19 ракетами «Ольха» и HIMARS, из них три попали в Каховскую ГЭС. Остальные ракеты сбила система ПВО
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС

Украинские силы выпустили 19 ракет «Ольха» и HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, три снаряда попали в Каховскую ГЭС, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В :20 (совпадает с мск. — РБК) обстреляли Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и «Ольха», часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется», — сказал он.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы.

Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м в секунду.

Новая Каховка находится примерно в 60 км к востоку от Херсона. Город стоит на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС.

Власти регулярно заявляют об обстрелах гидроэлектростанции. Только 20 октября воздушная тревога звучала в районе ГЭС пять раз, система ПВО отразила атаки, говорил глава Каховского района Владимир Леонтьев.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее утверждал, что цель украинских сил — поразить шлюзы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территорию области. «Залповый выброс воды из Каховского водохранилища» в случае разрушения шлюзовых камер «может привести к подтоплению большого количества жилых домов», в том числе и в Херсоне, отмечал он.

Власти 19 октября начали сброс воды на Каховской ГЭС, опасаясь подрыва и подтоплений. Жителей Херсона и ряда других населенных пунктов, а также органы власти начали эвакуировать с правого на левый берег Днепра. В администрации области полагают, что Украина «уже в ближайшее время» начнет наступление на Херсон.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Каховская ГЭС Новая Каховка РСЗО «HIMARS» «Ольха»
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