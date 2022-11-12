В Херсонской области сообщили о погибшем при ударе ВСУ

При ударе по Новой Каховке погиб человек и пострадали трое

В Новой Каховке, которая расположена на левом берегу Днепра, продолжается эвакуация жителей, сообщил глава новокаховского гражданского поселения Владимир Леонтьев

Владимир Леонтьев (Фото: РИА Новости)

Один человек погиб и трое пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил глава новокаховского гражданского поселения Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] <...> нашем мирном жителе, трех раненых», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что эвакуация мирных жителей продолжается.

Новая Каховка — город в Херсонской области, на левом берегу Днепра, к востоку от Херсона. Областные власти начали вывозить жителей региона на левый берег в середине октября, а позже расширили зону эвакуации до 15 км по обе стороны реки. Перемещена была и администрация Каховского района области, сообщал ее глава Павел Филипчук.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу принял решение об отводе войск из Херсона и переброске российской группировки на левый берег Днепра. Командующий силами России в зоне спецоперации на Украине, генерал Сергей Суровикин объяснил это желанием сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно».

По его словам, при усилении атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди мирного населения и окружения группировки российских сил.

О завершении переброски войск на левый берег Минобороны сообщило 11 ноября. ВСУ попытались ее сорвать и нанесли несколько ударов из американских систем HIMARS по переправам, указывали в министерстве. Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что в Херсон вошел украинский спецназ.

Российские силы взяли под контроль большую часть Херсонской области в марте. Наряду с Запорожской областью, Донецкой и Луганской народными республиками в конце сентября регион вошел в состав России.