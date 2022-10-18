Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС

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Украинские войска готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Об этом заявил командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин в эфире «России 24».

«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения», — сказал Суровикин.

Он указал, что украинские силы «целенаправленно наносят удары» по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона, объектам социальной, экономической и производственной инфраструктуры. Снарядами систем HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, отметил Суровикин, в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются проблемы со снабжением водой и электричеством.

Также генерал рассказал, что обстановка в Херсонской области остается «непростой». По его словам, военные не исключают принятие «непростых решений». При этом Суровикин не уточнил, о каких конкретно «непростых решениях» идет речь.

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«В любом случае мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом», — добавил Суровикин.

Об угрозе разрушения плотины Каховской ГЭС в результате ракетного удара ВСУ ранее заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра. На прошлой неделе он записал видео, в котором просил федеральное правительство помочь с выездом жителей области в другие регионы. При этом он указывал, что выезд является добровольным. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти будут содействовать размещению жителей в других российских субъектах.