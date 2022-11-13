Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что на саммите G20 в Индонезии выступит с критикой в адрес России из-за начатых ею боевых действий на Украине и их последствий, сообщает The Telegraph.

По словам Сунака, предстоящий саммит «не будет обычным». «Мы подвергнем критике режим [президента России Владимира] Путина», — заявил он, сказав, что британская сторона намерена «разоблачить» «пренебрежение» Москвы к международному сотрудничеству и вопросам суверенитета.

Сунак заявил, что последствия российской военной операции ощущаются во всем мире, а мировая экономика оказалась «ввергнута в хаос». «Великобритания и наши союзники будут работать вместе, чтобы добиться существенного прогресса в решении экономических проблем и сделать жизнь людей лучше», — сказал он.

Путин, комментируя ранее подобные заявления, говорил, что ситуация в мировой экономике ухудшилась из-за действий стран Запада, которые в течение многих лет совершали ошибки в экономической политике и вводили «нелегитимные санкции». По мнению российского президента, западные государства используют начало российской военной операции как «спасательный круг», который позволяет им «свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию».

Cаммит G20 будет проходить на Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИДа Сергей Лавров. Путин не приедет на мероприятие — как заявили в Кремле, «это было решение именно главы государства, связанное с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации». Кроме того, по словам представителя президента Дмитрия Пескова, глава государства не планирует обращаться к участникам саммита G20 в режиме онлайн.

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