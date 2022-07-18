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Захарова после слов о Путине заявила, что у Трасс «осаждалка не выросла»

Захарова ответила Трасс на обещание осадить Путина: «осаждалка не выросла»
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Bianca De Marchi / Getty Images)

Для обещаний вызвать президента России Владимира Путина на разговор и осадить его у главы британского МИДа Лиз Трасс «осаждалка с вызывалкой не выросли», заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в Telegram.

Трасс пообещала встретиться с Путиным на саммите G20 в Индонезии в ноябре в случае, если ее изберут премьер-министром Великобритании.

«Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия», — написала Захарова.

Захарова назвала Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой»
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Лиз Трасс

Речь идет о переговорах глав дипведомств в феврале этого года, до начала операции на Украине. Тогда Трасс призвала Москву к деэскалации и мирному урегулированию конфликта. «Мы четко дали понять, что, если Россия вторгнется на Украину, ей придется заплатить высокую цену — как санкциями, так и перспективой того, что это будет длительный конфликт», — рассказала она РБК.

Источники «Коммерсанта» говорили, что в ходе закрытой части переговоров Трасс говорила о необходимости отвести войска от границы. В ответ Лавров сказал, что внутри страны российские военные имеют право на любые передвижения и спросил Трасс, признает ли Британия суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Трасс, как пишет газета, сказала, что Британия «никогда не признает» суверенитет над ними, после чего посол королевства Дебора Броннерт была вынуждена «деликатно объяснить» Трасс, что речь идет о регионах России.

Лавров счел переговоры с Великобританией неудачными, назвав их «разговором немого с глухим».

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