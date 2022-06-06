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Война санкций ,  
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Путин предупредил о росте бедности и инфляции из-за ошибок Запада

По мнению Путина, ситуация в мировой экономике ухудшилась из-за действий Запада, которые привели к росту инфляции и разрушению логистических цепочек. В то же время «вместе с вызовами открываются перспективы», считает он
Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP
Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Страны Запада в течение многих лет совершали ошибки в экономической политике и вводили «нелегитимные санкции», заявил президент Владимир Путин в обращении к организаторам и участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подобные действия, считает президент, привели к проблемам в экономике: «к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия».

В то же время, выразил уверенность Путин, «вместе с вызовами открываются и перспективы». По его мнению, Россия в 2020-е годы укрепит экономический суверенитет: он ожидает ускоренного развития в стране собственной инфраструктурной и технологической базы, повышения уровня подготовки специалистов и формирования независимой финансовой системы.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

«При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», — добавил глава государства.

3 июня в интервью Павлу Зарубину Путин обвинил Запад в том, что он перекладывает проблемы с продовольствием «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. По словам президента, неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия начала складываться не из-за военной операции на Украине, а еще во время пандемии COVID-19: «Это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак». Проблемы усугубила «недальновидная политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики», считает он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил 21 мая, что санкции, которые вводятся из-за военной операции на Украине, — запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов, приостановка авиа- и наземного сообщения — дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике. В сфере энергетики, по его мнению, негативное влияние на глобальную экономику усиливается из-за ускоренного энергоперехода.

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Страны G7 договорились создать альянс против кризиса продовольствия
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Министр Свенья Шульце

Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, в 2022 и 2023 годах ВВП России будет падать на 7,8 и 0,7% соответственно и только потом вернется к росту: в 2024 году на 3,2%, а в 2025-м на 2,6%. Ранее ведомство ждало роста экономики уже в следующем году на 1,3%.

Иную оценку приводит Еврокомиссия: там ожидают, что в 2022 году ВВП России снизится на 10,4%, а в 2023-м вырастет на 1,5%. Что касается экономики Евросоюза, в текущем году она вырастет на 2,7%, считает ЕК (зимой в Брюсселе допускали рост на 4%). По мнению Еврокомиссии, основной удар по мировой экономике наносят растущие цены на энергоносители, последствия действий России на Украине и строгие меры по сдерживанию распространения COVID-19 в некоторых регионах Китая.

По оценке Morgan Stanley, в этом году рост мирового ВВП в годовом исчислении составит 2,9%, что значительно ниже показателя 2021 года в 6,2%.

Власти США и ряда других стран считают, что к усугублению продовольственного кризиса привели действия России на Украине. В ООН указывают, что в украинских портах скопились миллионы тонн зерна, которые невозможно вывезти из-за боевых действий (Москва, в свою очередь, заявляла, что к блокаде поставок зерна привели «незаконные действия» Запада). По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Москва использует продовольствие как оружие. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил об опасности «продовольственной войны» в случае сохранения проблем с поставками украинского зерна.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин ПМЭФ Экономика Инфляция продовольствие ВВП
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