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Военная операция на Украине ,  
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Арахамия допустил диалог Москвы и Киева во второй половине 2023 года

Переговоры Москвы и Киева будут возобновлены во второй половине 2023 года, «когда начнут работать электоральные циклы» в России и США. Такое предположение высказал руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает УНИАН.

«Честно, я считаю, что переговоры будут тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года», — полагает Арахамия.

По словам Арахамии, в предвыборный период «всем нужно будет политически что-то демонстрировать». Политик предположил, что Россия будет пытаться «демонстрировать что-то своему народу на дипломатическом фронте».

Давид Арахамия возглавлял украинскую делегацию на весенних переговорах с Москвой. Стороны провели две встречи в Белоруссии и одну в Стамбуле 29 марта. Стамбульская встреча была последней очной встречей представителей двух стран. После этого переговоры были заморожены.

В конце сентября Россия провела на занятых ею территориях в Херсонской, Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР референдумы. По данным местных ЦИК, большинство местных жителей высказались за вхождение в состав России.

Украина наряду с другими 142-мя странами ООН отказалась признавать итоги голосования. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

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Российские власти, в свою очередь, говорят, что не отказываются от диалога с Украиной, Путин призвал Киев вернуться за стол переговоров. При этом он подчеркивал, что статус четырех регионов, вошедших в состав России, обсуждаться не будет, поскольку их жители сделали свой однозначный выбор на референдумах. Позже 9 ноября российские войска вышли из Херсона и заняли оборону на левом берегу Днепра.

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Москвой, но при следующих условиях: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». В интервью CNN он сказал, что «пока не слышал подобных заявлений [о готовности на эти условия] от Российской Федерации — ни от Путина, ни от кого бы то ни было».

Замглавы МИД России Сергей Рябков позднее заявил, что Москва открыта к диалогу с Киевом без предварительных условий.

Теги
Украина Давид Арахамия Верховная рада Украины переговоры Военная операция на Украине
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