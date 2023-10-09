ХАМАС назвал переброску авианосца США агрессией против народа Палестины

Авианосец «Джеральд Форд» (Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni / U.S. Navy / Getty Images)

Решение США перебросить авианосец «Джеральд Форд» и группу ВМС в восточную часть Средиземного моря представляет собой «фактическое участие в агрессии» против палестинского народа. Об этом заявил представитель палестинской исламистской группировки ХАМАС Хазем Кассем, передает Sky News Arabia.

«Эти действия не пугают ни наш народ, ни наше сопротивление, которое будет продолжать защищать наш народ и наши святые места», — заявил представитель группировки.

Министр обороны США Ллойд Остин накануне объявил об отправке авианосца «Джеральд Форд» и его ударной группы в восточную часть Средиземного моря. В ударную группу входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Тикондерога» «Нормандия» и эсминцы с управляемыми ракетами класса «Арли-Берк» — «Томас Хаднер», «Рэмедж», «Карни», «Рузвельт» (DDG 80).

Глава Пентагона также сообщил, что Вашингтон усилит эскадрильи истребителей F-35, F-15, F-16 и штурмовиков A-10 в регионе. Как писал CNN со ссылкой на американского чиновника, осведомленного о планах военных, речь может идти о 20–25 боевых самолетах. Целью развертывания дополнительных истребителей собеседник телеканала назвал сдерживание потенциальной агрессии со стороны Ирана или возможного расширения боевых действий за пределы Израиля. Иранские власти подчеркивали, что страна непричастна к эскалации в регионе, хотя поддерживает Палестину.

Боевые действия между Израилем и палестинской исламистской группировкой начались утром 7 октября. Израиль в ответ на массированный обстрел со стороны сектора Газа, проникновение боевиков на территорию страны и захват заложников начал атаковать позиции ХАМАС.

Обе стороны наносят массированные удары по позициям друг друга. По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс.; с палестинской — более 400 жертв и 2,3 тыс. пострадавших.