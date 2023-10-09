 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

ХАМАС назвал переброску авианосца США агрессией против народа Палестины

ХАМАС: США проявляют агрессию к народу Палестины, отправляя авианосец в регион
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Авианосец &laquo;Джеральд Форд&raquo;
Авианосец «Джеральд Форд» (Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni / U.S. Navy / Getty Images)

Решение США перебросить авианосец «Джеральд Форд» и группу ВМС в восточную часть Средиземного моря представляет собой «фактическое участие в агрессии» против палестинского народа. Об этом заявил представитель палестинской исламистской группировки ХАМАС Хазем Кассем, передает Sky News Arabia.

«Эти действия не пугают ни наш народ, ни наше сопротивление, которое будет продолжать защищать наш народ и наши святые места», — заявил представитель группировки.

Министр обороны США Ллойд Остин накануне объявил об отправке авианосца «Джеральд Форд» и его ударной группы в восточную часть Средиземного моря. В ударную группу входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Тикондерога» «Нормандия» и эсминцы с управляемыми ракетами класса «Арли-Берк» — «Томас Хаднер», «Рэмедж», «Карни», «Рузвельт» (DDG 80).

Глава Пентагона также сообщил, что Вашингтон усилит эскадрильи истребителей F-35, F-15, F-16 и штурмовиков A-10 в регионе. Как писал CNN со ссылкой на американского чиновника, осведомленного о планах военных, речь может идти о 20–25 боевых самолетах. Целью развертывания дополнительных истребителей собеседник телеканала назвал сдерживание потенциальной агрессии со стороны Ирана или возможного расширения боевых действий за пределы Израиля. Иранские власти подчеркивали, что страна непричастна к эскалации в регионе, хотя поддерживает Палестину.

Боевые действия между Израилем и палестинской исламистской группировкой начались утром 7 октября. Израиль в ответ на массированный обстрел со стороны сектора Газа, проникновение боевиков на территорию страны и захват заложников начал атаковать позиции ХАМАС.

Обе стороны наносят массированные удары по позициям друг друга. По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс.; с палестинской — более 400 жертв и 2,3 тыс. пострадавших.

Читайте на РБК Pro
Акции Disney упали до минимума за 9 лет. Поможет ли распродажа активов
О чем злословили в кулуарах Кремниевой долины в сентябре: дайджест
Как поддерживать высокие результаты с помощью планирования: 10 практик
Зачем в Узбекистане открывают отдельный суд для иностранных инвесторов
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Палестина США авианосец Средиземное море Ближний Восток
Материалы по теме
США направят на Ближний Восток больше истребителей для сдерживания Ирана
Политика
США отправили свой самый дорогой авианосец поближе к Израилю
Политика
Израиль попросил у США помощи с «Железным куполом» и разведкой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Число погибших палестинцев в результате ударов Израиля выросло до 436 Политика, 08:50
NYT сообщила о провале разведки Израиля из-за внезапного нападения ХАМАС Политика, 08:44
Кому в российском IT сейчас платят ₽500 тыс., а кому уже начали урезать Pro, 08:30
В Израиле погибли 12 граждан Таиланда Политика, 08:25
ХАМАС назвал переброску авианосца США агрессией против народа Палестины Политика, 08:21
Цена нефти Brent выросла на 5% на фоне нападения ХАМАС на Израиль Инвестиции, 08:15
Израиль за ночь атаковал свыше 500 целей в секторе Газа Политика, 08:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
Инвестиции в российские ТЦ в 2023 году достигли исторического рекорда Недвижимость, 08:00
Продовольственный кризис не состоялся. Но цены вырастут из-за Эль-Ниньо Pro, 07:51
Партия Шольца побила антирекорд на региональных выборах в Германии Политика, 07:41
США направят на Ближний Восток больше истребителей для сдерживания Ирана Политика, 07:29
Скандальный переход спас «Спартак», а «Локо» — рекордсмен. Итоги тура РПЛ Спорт, 07:22
ХАМАС объявил войну Израилю. Онлайн Политика, 07:01